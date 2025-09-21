Variť sa budeme len chvíľu: Po tropickom víkende príde studená sprcha, jeseň zaútočí plnou silou. Teploty drasticky klesnú

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Leto sa s nami lúči vo veľkom štýle.

Slovensko sa lúči s letom vo veľkom štýle. Posledné septembrové dni prinášajú ešte tropické teploty, ktoré sú však už posledným vrcholom tohto roka. Od utorka sa počasie zlomí a dorazí výrazné ochladenie, ktoré nám pripomenie, že jeseň už čaká na prahu.

Podľa portálu iMeteo je za teplým počasím tlaková výš, ktorá prináša do našej oblasti vzduch až z Afriky. Ten má v hladine 850 hPa teplotu nad 20 °C, čo by počas leta znamenalo horúčavy vysoko nad tridsať stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdzuje, že ide o mimoriadne teplé dni, ktoré sú na záver septembra nezvyčajné.

Nedeľa prinesie slnko aj rekordné teploty

Dnes nás čaká prevažne slnečné počasie. Ráno a dopoludnia sa môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, ale počas dňa sa obloha vyjasní. Zrážky sa neočakávajú. Najvyššia denná teplota dosiahne od 24 do 31 °C, čo je na koniec septembra skutočne výnimočné.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 19 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 9 metrov za sekundu, na západe miestami do 11 metrov za sekundu, v nárazoch až do 17 metrov za sekundu. Na horách treba počítať s prudkým až búrlivým vetrom.

Pondelok bude posledným letným dňom

Ako píše v predpovedi Slovenský hydrometeorologický ústav, v pondelok nás čaká jasno až polojasno, ráno a dopoludnia s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. K večeru na krajnom západe pribudne oblačnosť a môžu sa vyskytnúť aj prvé prehánky či búrky. Nočné teploty klesnú na 14 až 9 °C, na západe na 18 až 14 °C.

Cez deň sa ortuť vyšplhá na 24 až 29 °C a na juhu západného a stredného Slovenska až na 31 °C. Vietor bude prevažne južný do 10 metrov za sekundu, na západe v nárazoch až do 15 metrov za sekundu. Na horách sa očakáva prudký až búrlivý vietor, na hrebeňoch Tatier prechodne až víchrica.

V utorok dorazí studený front

V utorok sa situácia začne meniť. Ráno bude ešte jasno až polojasno, ale od západu sa obloha postupne zatiahne. Postupne sa pridajú zrážky, ktoré sa počas dňa rozšíria na väčšinu územia. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky, hoci na východe krajiny bude zrážok menej.

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 17 do 12 °C, v údoliach ojedinele okolo 10 °C. Denné maximá dosiahnu 20 až 26 °C, ale na krajnom západe a severe zostanú iba medzi 14 a 20 °C. Vietor bude slabý, no na západe a východe sa postupne otočí na severný a miestami zosilnie do 9 metrov za sekundu, v nárazoch až do 14 metrov za sekundu.

Streda prinesie citeľné ochladenie

Streda už bude v znamení jesene. Teploty počas dňa sa budú pohybovať len od 13 do 20 °C a pridajú sa aj zrážky. Aj keď meteorológovia neočakávajú výrazné búrky, počasie bude sychravé a jesenné.

Ilustračná foto: Pexels

Leto sa tento rok už nevráti

Podľa dlhodobej 30-dňovej predpovede tropické dni na Slovensko už nezavítajú. Čaká nás chladnejšie, ale pritom typicky jesenné obdobie, ktoré bude zodpovedať dlhodobému priemeru na tento mesiac.

