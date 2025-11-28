Väčšina Maďarov považuje energetickú závislosť Maďarska od Ruska za riziko. Orbán šiel do Moskvy na vlastnú päsť

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Naši susedia to vidia jasne.

Závislosť Maďarska na dodávkach energií z Ruska považuje 62 percent Maďarov za riskantnú. Podľa servera 24.hu to vyplýva z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý v novembri uskutočnil Inštitút IDEA spoločne s Inštitútom pre politiku Energiaklub, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa prieskumu si 78 percent opýtaných uvedomuje maďarskú závislosť na ruských energiách, avšak nepovažuje ju nevyhnutne za jeden z najpálčivejších problémov v krajine. Takmer tretina dospelej populácie si myslí, že táto závislosť je vážnym problémom.

Časť obyvateľov by bola ochotná zaplatiť viac

Ak by to mohlo zmierniť energetickú závislosť Maďarska, necelá polovica opýtaných by bola ochotná zaplatiť o niečo viac za energiu, ktorú spotrebúva. Väčšina z nich by však akceptovala len symbolický nárast nákladov. V roku 2023 pochádzalo približne 70 percent ropy a 62 percent zemného plynu dovezeného do Maďarska priamo z Ruska.

Foto: SITA/AP

Stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v piatok v Moskve bolo Orbánovou vlastnou iniciatívou a nemožno ju vnímať ako diplomatický krok s mandátom Európskej únie. Podľa servera portfolio.hu to uviedla v Bruseli hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

EK pripomína, že lídri členských krajín nemajú mandát konať v mene EÚ

Hovorkyňa dodala, že Komisia hodnotí každý krok v zahraničnej politike z toho hľadiska, do akej miery poslúži jednote EÚ a spoločne vypracovanému postoju k otázke ruskej agresie voči Ukrajine. „Postoj inštitúcií EÚ je nezmenený: lídri členských štátov nemôžu individuálne zastupovať EÚ v rokovaniach, ktoré ovplyvňujú spoločnú európsku zahraničnú politiku,“ uzavrela Pinhová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac