V týchto pobočkách veľkej slovenskej banky dnes nevybavíte nič, svoje brány dočasne zavreli. Nebude to však na nadlho

Bankové služby v súčasnosti využíva prakticky každý dospelý človek na Slovensku. Doba sa síce posunula a väčšinu úkonov zvládnu klienti vykonať cez aplikáciu či internetbanking, ale niekedy sa návšteve kamennej pobočky nedá vyhnúť. Ak ste si ju však plánovali na týchto dvoch miestach, musíte svoje plány odložiť. Na svojom webe o tom informuje Slovenská sporiteľňa.

Dočasne zatvorené pobočky

Slovenská sporiteľňa je dlhodobo najväčšou bankou na Slovensku a tomu zodpovedá aj rozšírená sieť pobočiek a bankomatov. Klienti tak majú na výber hneď z viacerých možností, no v menších mestách sa v dôsledku nižšieho počtu prevádzok zvyknú viazať na konkrétne miesta. Bohužiaľ, počas piatka (26. januára) však v dvoch pobočkách nájdu iba zatvorené dvere. Konkrétne pôjde o prevádzku na ulici Bratislavská 4 vo Veľkom Mederi, kde je pobočka zatvorená od včerajšieho obeda a najbližšie svoje brány otvorí v pondelok (29. januára).

Na menšie komplikácie sa musia pripraviť aj na severe Slovenska, konkrétne v Čadci. Pobočka na Palárikovej 24 je totiž pre stavebné úpravy taktiež zatvorená, no podľa dostupných informácií by mala byť k dispozícii už v pondelok (29. januára). Obyvatelia Čadce sa musia pripraviť aj na ďalšie zmeny, nakoľko iná pobočka Slovenskej sporiteľne, konkrétne na Palárikovej 1761, by sa podľa informácií z webu mala na konci februára trvalo zatvoriť.

V prípade, že by ste v týchto mestách potrebovali niečo pred víkendom vybaviť, vyhľadať musíte iné pobočky.