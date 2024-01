Nepôjde internet ani televízia: Veľký slovenský operátor bude mať vo viacerých oblastiach výpadok, trvať môže aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov bude mať počas stredy (24. januára) a piatka (26. januára) niekoľko výpadkov. Tie sa budú týkať nefunkčnosti televízie a internetu, pričom menšie problémy môže spôsobovať aj pretrvávajúce vypínanie 3G siete. Orange o tom informoval na svojom webe.

Výpadky najmä na východnom Slovensku

Ako Orange uvádza na svojom webe, počas stredy by sa mali na komplikácie pripraviť v obciach Krompachy a Dolná Tižina. Oba výpadky môžu mať trvanie až do 360 minút. Počas piatka môžu problémy zaznamenať ďalšie východoslovenské obce v oblastiach okolo miest Poprad a Spišská Nová Ves. Konkrétne pôjde o Betlanovce, Spišské Bystré, Vydrník, Vikartovce a Spišský Štiavnik. V tomto príde by mohli problémy spojené s výpadkom internetu a televízie trvať až 480 minút.

„Dovoľujeme si vás informovať o plánovaných prácach na strane spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch a budú mať vplyv na službu Orange Doma (internet, televízia),“ píše na svojom webe Orange. Klientom sa za spôsobené nepríjemnosti vopred ospravedlňuje. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ dodáva na záver operátor.

Počas januára, konkrétne vo štvrtok (25. januára), by tiež niektorí klienti v súvislosti s vypínaním 3G siete mohli zaznamenať problémy so signálom. Malo by ísť o lokality na strednom Slovensku – Brezno, Brusno, Heľpa, Mýto pod Ďumbierom, Podbrezová, Polomka. Ďalšie vypínanie siete by sa potom malo realizovať až vo februári.