V priebehu pár sekúnd sa jej zmenil život. Zuzana Vačková prelomila mlčanie a vyjadrila sa k svojmu zdravotnému stavu

Na tohtoročné leto bude zrejme ešte dlho spomínať. Nielenže má divadelnú prestávku a venuje sa viac sama sebe, ale musela sa popasovať s niečím, čo nečakala ani vo sne. Po kolonoskopii jej zistili nádor na čreve a musela ísť pod nôž. Dnes je to za ňou a cíti sa priam výborne.
Kým pre ostatných by išlo o niečo, čo je pre nich veľmi citlivé a nechali by si to len pre seba, herečka a influencerka sa nebála ísť s kožou na trh a podelila sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti o skutočnosť, že jej diagnostikovali onkologické ochorenie. Celé to dobre skončilo a ako priznala v markizáckom Teleráne, má dobrý pocit z toho, že nič nezanedbala.
V ničom ju to neobmedzuje
Zuzana Vačková si uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré jej hrozilo. „Išla som na preventívnu prehliadku napriek tomu, že som nemala žiadne problémy, žiadne príznaky. Nič nenasvedčovalo tomu, že by som to potrebovala,“ uviedla herečka, ktorá absolvovala kolonoskopiu.
„Kontrola pre mňa neskončila dobre, lebo jeden z polypov sa ukázal ako zhubný, čiže keby som na tú kolonoskopiu nešla, tak by som mohla šťastne žiť s pocitom, že vlastne nič mi nie je, ja neviem, možno rok, dva, tri,“ vyšla s pravdou von.
Aj keď musela ísť na operáciu, dnes funguje tak, akoby sa nič nestalo. „Dobre, zobrali mi kus čreva, mám rozrezané bruško, ale už sa cítim úplne super, som tri týždne po operácii. Už chodím na prechádzky. V ničom ma to, dá sa povedať, neobmedzuje. Ja dnes verím, že sme vybrali to, čo tam nemalo byť a som v poriadku,“ prezradila viac o svojom aktuálnom zdravotnom stave.
