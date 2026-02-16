V Prešove sa varí projekt za 3,5 milióna eur: Práce začali, mesto sa vráti k tradícii

prešov projekt

Reprofoto: Facebook.com (Mesto Prešov - Oficiálna stránka)

Michaela Olexová
SITA
Celkové náklady prvej etapy sú vo výške takmer 1,84 milióna eur s DPH. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DAG Slovakia.

V Prešove sa dnes slávnostne začala výstavba Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež Slovenska. Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou pôvodnej jazdeckej haly v areáli bývalého žrebčína za viac ako 1,8 milióna eur v rámci prvej z dvoch etáp výstavby centra.

Slávnostného aktu sa zúčastnil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, primátor Prešova František Oľha aj zástupcovia jazdeckých organizácií.

„Bol to jeden z najvýznamnejších žrebčínov v rámci Rakúska-Uhorska, tradícia chovu koní v Prešove siaha do roku 1859. Kone z tohto žrebčína využíval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Aj preto je symbolické, že zrekonštruované národné jazdecké centrum vznikne práve na tomto mieste,“ uviedol Huliak.

Podľa vedenia mesta ide o historicky najvýznamnejšiu investíciu do parkúrového športu. „Je to tradícia, je to história, je to srdce mesta Prešov. Sme nazývaní Koňarmi a kone k Prešovu patria, a patria aj k celému Slovensku, preto v Prešove vzniká národné centrum pre celé Slovensko,“ skonštatoval primátor mesta Prešov František Oľha.

Zhotoviteľom je DAG Slovakia, prvá fáza vyjde na 1,84 milióna eur

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DAG Slovakia, ktorá si stavenisko prevzala 30. januára. Prvú etapu sa zaviazala dokončiť do 12 mesiacov od prevzatia stavby. Celkové náklady prvej etapy sú vo výške takmer 1,84 milióna eur s DPH. Čiastku 1,5 milióna eur pokryje príspevok z Fond na podporu športu, zvyšok uhradí mesto zo svojho rozpočtu.

Rekonštrukcia v prvej etape zahŕňa obnovu strešnej konštrukcie, fasády, soklovej časti, odkvapových chodníkov, bleskozvodov a vonkajšieho osvetlenia, ako aj sanáciu statiky, výmenu podložia a realizáciu novej jazdeckej plochy so špeciálnym pieskom a zavlažovaním. Súčasťou prác budú aj úpravy elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, výmena okien a dverí či vybudovanie hygienických zariadení.

Projekt je schválený ako dvojfázový. Mesto plánuje podať ďalšiu žiadosť o podporu vo výške približne dva milióny eur na druhú etapu, ktorá má zahŕňať dobudovanie tribúny, šatní, technického a organizačného zázemia, veže pre rozhodcov, nových stajní a úpravu vonkajších priestorov.

Celkové náklady projektu by tak mohli dosiahnuť približne 3,5 milióna eur plus spolufinancovanie mesta.

Podpora cestovného ruchu a priestor pre deti z celého Slovenska

„Urobíme všetko preto, aby sme našli peniaze aj na druhú etapu. Viem, že sú tam zásady financovania a z Fondu na podporu športu môže byť žiadateľ raz za tri roky, pri väčších investíciách až päť rokov, ale budeme hľadať iné prostriedky a aj vláda sa bude musieť postarať o to, aby sa aj na takýto areál peniaze našli. Táto budova je stará 65 rokov, bol by hriech nedať do nej peniaze a nepodporiť tak šport, ktorý tu má dlhú tradíciu,“ dodal minister Huliak.

V obci Ždiar pri lyžiarskom stredisku Strednica má vzniknúť nový veľkokapacitný hotel s názvom Strachan Prestige. Má priniesť prácu pre 90 ľudí a stojí za ním rodina Strachanovcov.

Primátor Oľha označil projekt za návrat k stáročnej tradícii chovu koní a jazdeckého športu v meste.

„Predstava je, že sem budú chodiť naozaj deti z celého Slovenska, budú mať vytvorený priestor, podmienky, ustajnenie a zdravotnú starostlivosť. Spolu so Slovenskou jazdeckou federáciou musíme pripraviť podmienky na tréningové kempy, zabezpečiť veterinárnu starostlivosť. V Prešove máme relatívne dobré kapacity aj na ubytovanie, takže prinesie to aj podporu cestovného ruchu,“ priblížil Oľha.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku chce otvárať ďalšie predajne. Obľúbená Ikea by konečne mohla vyjsť za hranice Bratislavy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac