V Tatrách vyrastie jeden z najväčších hotelov. Poteší návštevníkov známej turistickej oblasti

Foto: EIA/Ski centrum Ždiar

Martin Cucík
V obľúbenej obci Ždiar sa posilnia turistické kapacity. Mal by tam vyrásť najväčší hotel v oblasti, stojí za ním známa rodina.

V obci Ždiar pri lyžiarskom stredisku Strednica má vzniknúť nový veľkokapacitný hotel s názvom Strachan Prestige. Má priniesť prácu pre 90 ľudí a stojí za ním rodina Strachanovcov.

Hotel má vzniknúť pri hlavnom ťahu zo Ždiaru smerom na Poľsko. Strachanovci si od investície sľubujú najmä posilnenie celoročnej návštevnosti a lepšie využitie existujúceho turistického zázemia v obci. Vyplýva to z informácií projektu zverejneného na enviroportáli, informoval o tom Denník E.

Takmer 100 pracovných miest

Celková podlažná plocha hotela má podľa dokumentácie dosiahnuť približne 23-tisíc štvorcových metrov a prevádzka by mala vytvoriť viac než 90 pracovných miest. Konečným užívateľom areálu bude spoločnosť Ski centrum Ždiar, jedna z viacerých spoločností v portfóliu rodiny Strachanovcov.

Dominantou pripravovaného hotela s názvom Strachan Prestige má byť rozsiahla kongresová časť, ktorej jadro bude tvoriť veľká sála s kapacitou približne 180 miest, doplnená o dve menšie rokovacie miestnosti pre 35 a 50 účastníkov. Možno teda očakávať zameranie na firemnú klientelu.

Ubytovanie zabezpečí 91 dvojlôžkových izieb s celkovou kapacitou 182 hostí, pričom všetky izby majú byť orientované s výhľadom na Belianske Tatry. Súčasťou projektu je aj rozsiahle wellness centrum rozprestierajúce sa na štyroch podlažiach, od prvého podzemného až po tretie nadzemné.

Foto: Grand Hotel Bachledka

Gastronomickú časť bude tvoriť reštaurácia so 194 miestami na sedenie, exteriérová terasa so 122 miestami, terasová kaviareň s kapacitou 26 miest, lobby bar pre 64 hostí a terasa letného bufetu s ďalšími 32 miestami. Dopravnú obsluhu areálu zabezpečí 141 parkovacích miest v podzemí a 105 miest na povrchu.

Úspešný príbeh bez škandálov

Rodina Strachanovcov pôsobí v Ždiari v Belianskych Tatrách už viac ako štvrťstoročie a patrí medzi príklady úspešného rodinného podnikania v cestovnom ruchu. Začínali skromne. V rozhovore pre portál Index spomenuli, že za začiatkom ich podnikania stojí dom, ktorý si postavili pre seba. Pre veľký záujem turistov v oblasti sa však rýchlo zmenil na penzión. V roku 2025 získali cenu Félix Business Award v kategórii biznis príbeh roka – Cestovný ruch a gastro.

Postupne k ubytovaniu pridávali ďalšie služby, najmä lyžovanie, vleky, reštauráciu a atrakcie pre rodiny s deťmi, aby neboli odkázaní len na krátku zimnú sezónu.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Rodina Strachanovcov v obci Ždiar vlastní a prevádzkuje viacero zariadení pre ubytovanie a rekreáciu, vrátane Grand Hotela Bachledka Strachan, Wellness Penzióna Strachan, Chalet Strachan a lyžiarskeho strediska Ski Centrum Strachan, pričom k ich portfóliu patria aj doplnkové služby ako Medvedí brloh (reštaurácia/bufet), ski a e‑bike požičovne a rodinný park Strachankovo.

Momentálne sa púšťajú do zatiaľ najväčšieho a najambicióznejšieho projektu ich doterajšej podnikateľskej činnosti. Pre obec Ždiar to bude znamenať rozšírenie turistických kapacít. Obec patrí medzi najtypickejšie goralské dediny v regióne, svojou polohou medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou je známa ako vstupná brána do lyžiarskych stredísk a turistických trás vo Vysokých Tatrách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac