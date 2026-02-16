V Tatrách vyrastie jeden z najväčších hotelov. Poteší návštevníkov známej turistickej oblasti

V obci Ždiar pri lyžiarskom stredisku Strednica má vzniknúť nový veľkokapacitný hotel s názvom Strachan Prestige. Má priniesť prácu pre 90 ľudí a stojí za ním rodina Strachanovcov.
Hotel má vzniknúť pri hlavnom ťahu zo Ždiaru smerom na Poľsko. Strachanovci si od investície sľubujú najmä posilnenie celoročnej návštevnosti a lepšie využitie existujúceho turistického zázemia v obci. Vyplýva to z informácií projektu zverejneného na enviroportáli, informoval o tom Denník E.
Takmer 100 pracovných miest
Celková podlažná plocha hotela má podľa dokumentácie dosiahnuť približne 23-tisíc štvorcových metrov a prevádzka by mala vytvoriť viac než 90 pracovných miest. Konečným užívateľom areálu bude spoločnosť Ski centrum Ždiar, jedna z viacerých spoločností v portfóliu rodiny Strachanovcov.
Dominantou pripravovaného hotela s názvom Strachan Prestige má byť rozsiahla kongresová časť, ktorej jadro bude tvoriť veľká sála s kapacitou približne 180 miest, doplnená o dve menšie rokovacie miestnosti pre 35 a 50 účastníkov. Možno teda očakávať zameranie na firemnú klientelu.
Ubytovanie zabezpečí 91 dvojlôžkových izieb s celkovou kapacitou 182 hostí, pričom všetky izby majú byť orientované s výhľadom na Belianske Tatry. Súčasťou projektu je aj rozsiahle wellness centrum rozprestierajúce sa na štyroch podlažiach, od prvého podzemného až po tretie nadzemné.
Gastronomickú časť bude tvoriť reštaurácia so 194 miestami na sedenie, exteriérová terasa so 122 miestami, terasová kaviareň s kapacitou 26 miest, lobby bar pre 64 hostí a terasa letného bufetu s ďalšími 32 miestami. Dopravnú obsluhu areálu zabezpečí 141 parkovacích miest v podzemí a 105 miest na povrchu.
Úspešný príbeh bez škandálov
Rodina Strachanovcov pôsobí v Ždiari v Belianskych Tatrách už viac ako štvrťstoročie a patrí medzi príklady úspešného rodinného podnikania v cestovnom ruchu. Začínali skromne. V rozhovore pre portál Index spomenuli, že za začiatkom ich podnikania stojí dom, ktorý si postavili pre seba. Pre veľký záujem turistov v oblasti sa však rýchlo zmenil na penzión. V roku 2025 získali cenu Félix Business Award v kategórii biznis príbeh roka – Cestovný ruch a gastro.
Postupne k ubytovaniu pridávali ďalšie služby, najmä lyžovanie, vleky, reštauráciu a atrakcie pre rodiny s deťmi, aby neboli odkázaní len na krátku zimnú sezónu.
Rodina Strachanovcov v obci Ždiar vlastní a prevádzkuje viacero zariadení pre ubytovanie a rekreáciu, vrátane Grand Hotela Bachledka Strachan, Wellness Penzióna Strachan, Chalet Strachan a lyžiarskeho strediska Ski Centrum Strachan, pričom k ich portfóliu patria aj doplnkové služby ako Medvedí brloh (reštaurácia/bufet), ski a e‑bike požičovne a rodinný park Strachankovo.
Momentálne sa púšťajú do zatiaľ najväčšieho a najambicióznejšieho projektu ich doterajšej podnikateľskej činnosti. Pre obec Ždiar to bude znamenať rozšírenie turistických kapacít. Obec patrí medzi najtypickejšie goralské dediny v regióne, svojou polohou medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou je známa ako vstupná brána do lyžiarskych stredísk a turistických trás vo Vysokých Tatrách.
