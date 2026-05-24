V Prahe sa opäť protestuje: Ľudia pôjdu až k úradu vlády. Nepáči sa im, čo sa deje s médiami

Záber z predchádzajúceho protestu, foto: TASR - Barbora Vizváryová

Petra Sušaninová
Ľudia sa opäť zišli v uliciach.

Na Staromestskom námestí v Prahe sa v nedeľu po vyše dvoch týždňoch opäť zišli ľudia, aby protestovali proti návrhu zákona o médiách verejnej služby. Ten by mal okrem iného zrušiť koncesionárske poplatky a naviazať financovanie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na štátny rozpočet. Protestujúci plánujú z námestia pochovať centrom až k úradu vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ide už o tretiu akciu, ktorú spolok Milion chvilek k tejto téme v máji zorganizoval. Najskôr ľudia v Prahe pochovali k Českému rozhlasu a minulý týždeň sa uskutočnili protesty vo všetkých krajských mestách. „Toto je tretia akcia v rade a vládni politici s (ministrom kultúry Otom) Klempířom na čele sa stále vykrúcajú… Je čas politikom ukázať, že to myslíme vážne a že im médiá do rúk nedáme,“ uviedol spolok Milion chvilek v pozvánke na protest.

Zhromaždenie bude pokračovať protestným pochodom cez Karlov most, okolo ministerstva kultúry až k úradu vlády. Tam chcú organizátori odovzdať 180 000 podpisov požadujúcich stiahnutie návrhu zákona. Predseda spolku Mikuláš Minář avizoval ďalší protestný pochod, ktorý by sa mal uskutočniť o mesiac. Tentokrát plánujú pochodovať k Českej televízii.

Záber z predchádzajúceho protestu, foto: TASR – Barbora Vizváryová

Chystá sa rušenie koncesionárskych poplatkov

Klempíř predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.

Na predložený návrh reagovalo v pripomienkovom konaní mnoho inštitúcií vrátane ministerstiev. Premiér Andrej Babiš na počet pripomienok reagoval, že to „nie je dobré“, ale vláda sa nimi bude zaoberať a prizve aj riaditeľov oboch dotknutých inštitúcií. Vládny kabinet by o návrhu mal hovoriť už na pondelkovom zasadnutí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Macron telefonoval s Lukašenkom: Ide o prvý známy telefonát medzi nimi od začiatku ruskej invázie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac