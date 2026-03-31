V pracovných ponukách si ľudia všimli jednu zvláštnosť: Ak hľadáte zamestnanie, toto vám dá obrovskú výhodu

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Mladí majú horší štart na trhu práce.

Vstup mladých ľudí na trh práce je náročnejší. Klesá totiž podiel ponúk, ktoré zamestnávatelia označujú ako vhodné pre absolventov a zároveň stále viac od nich vyžadujú predchádzajúce pracovné skúsenosti. V polovici ponúk pre absolventov totiž zamestnávatelia žiadajú prax.

Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý analyzoval vývoj za posledných sedem rokov. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje. Zamestnávatelia vlani zverejnili na pracovnom portáli 72 100 pracovných ponúk označených ako vhodné pre absolventov.

Najčastejšie pozície pre absolventov

Tvorili tak 29 % zo všetkých zverejnených inzerátov. Aktuálne ich podiel klesol z 36 % v roku 2019 na tohtoročných 27 %.Firmy v ponukách pre absolventov čoraz viac žiadajú aj prax. Predchádzajúce pracovné skúsenosti v tomto roku požadujú zamestnávatelia až v polovici zverejnených ponúk pre absolventov.

V roku 2019 túto požiadavku uviedli v 39 % absolventských inzerátov. Pre absolventov stredných škôl sú najčastejšie v ponuke pozície ako administratívni pracovníci, predavači, odborní predajcovia či operátori výroby. Pre skončených vysokoškolákov sú to najčastejšie pozície zo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, nasleduje farmaceutický priemysel a informačné technológie.

Foto: Pexels

Analytik pracovného trhu Martin Szabo radí študentom chytiť sa popri škole každej šance na prax. „Zamestnávatelia zvykli na juniorských pozíciách dávať nováčikom relatívne jednoduché a monotónne úlohy, cez ktoré sa neskôr prepracovali k náročnejším zadaniam. Práve toto sa mení. Veľa takýchto činnosti už v dnešnej dobe preberajú automatizované technológie a umelá inteligencia. Aj preto je veľmi dôležité, aby záujemcovia už počas štúdia získavali relevantné pracovné skúsenosti,“ priblížil.

Výhody praxe pre študentov aj firmy

Hoci sú užitočné aj skúsenosti z letných brigád, analytik študentom odporúča skúsiť praxovať v študovanom odbore.

„Počas vysokej školy už väčšinou mladí ľudia majú predstavu, v akej oblasti by chceli pracovať. Odporúčam im, aby aktívne hľadali a využívali príležitosti na brigády v odbore. A keďže študenti brigádujú vo zvýhodnenom daňovo-odvodovom režime, takéto fungovanie má veľké výhody aj pre zamestnávateľov. Naviac, zamestnávatelia si takto môžu vychovať budúcich spolupracovníkov. Vidíme teda, že takéto fungovanie má nesporné výhody pre obe strany,“ doplnil Szabo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pôjde Chorvátsko do vojny? Srbský prezident sa obáva, že je to otázkou času. Rovno kupuje…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

Najnovšie články

