V pracovných ponukách si ľudia všimli jednu zvláštnosť: Ak hľadáte zamestnanie, toto vám dá obrovskú výhodu

Vstup mladých ľudí na trh práce je náročnejší. Klesá totiž podiel ponúk, ktoré zamestnávatelia označujú ako vhodné pre absolventov a zároveň stále viac od nich vyžadujú predchádzajúce pracovné skúsenosti. V polovici ponúk pre absolventov totiž zamestnávatelia žiadajú prax.
Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk, ktorý analyzoval vývoj za posledných sedem rokov. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje. Zamestnávatelia vlani zverejnili na pracovnom portáli 72 100 pracovných ponúk označených ako vhodné pre absolventov.
Najčastejšie pozície pre absolventov
Tvorili tak 29 % zo všetkých zverejnených inzerátov. Aktuálne ich podiel klesol z 36 % v roku 2019 na tohtoročných 27 %.Firmy v ponukách pre absolventov čoraz viac žiadajú aj prax. Predchádzajúce pracovné skúsenosti v tomto roku požadujú zamestnávatelia až v polovici zverejnených ponúk pre absolventov.
V roku 2019 túto požiadavku uviedli v 39 % absolventských inzerátov. Pre absolventov stredných škôl sú najčastejšie v ponuke pozície ako administratívni pracovníci, predavači, odborní predajcovia či operátori výroby. Pre skončených vysokoškolákov sú to najčastejšie pozície zo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, nasleduje farmaceutický priemysel a informačné technológie.
Analytik pracovného trhu Martin Szabo radí študentom chytiť sa popri škole každej šance na prax. „Zamestnávatelia zvykli na juniorských pozíciách dávať nováčikom relatívne jednoduché a monotónne úlohy, cez ktoré sa neskôr prepracovali k náročnejším zadaniam. Práve toto sa mení. Veľa takýchto činnosti už v dnešnej dobe preberajú automatizované technológie a umelá inteligencia. Aj preto je veľmi dôležité, aby záujemcovia už počas štúdia získavali relevantné pracovné skúsenosti,“ priblížil.
Výhody praxe pre študentov aj firmy
Hoci sú užitočné aj skúsenosti z letných brigád, analytik študentom odporúča skúsiť praxovať v študovanom odbore.
„Počas vysokej školy už väčšinou mladí ľudia majú predstavu, v akej oblasti by chceli pracovať. Odporúčam im, aby aktívne hľadali a využívali príležitosti na brigády v odbore. A keďže študenti brigádujú vo zvýhodnenom daňovo-odvodovom režime, takéto fungovanie má veľké výhody aj pre zamestnávateľov. Naviac, zamestnávatelia si takto môžu vychovať budúcich spolupracovníkov. Vidíme teda, že takéto fungovanie má nesporné výhody pre obe strany,“ doplnil Szabo.
