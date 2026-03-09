V obchodoch sa predával nebezpečný výrobok: Je v ňom vysokotoxický kov, ohrozuje zdravie

Ak si spomínate, že ste takúto vec kúpili, mali by ste okamžite zbystriť pozornosť. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) totiž upozornila na nebezpečný výrobok, ktorý obsahuje vysokotoxický ťažký kov ohrozujúci zdravie.
Situáciu zhoršuje aj to, že pôvod výrobku nie je možné dohľadať. Na produkte totiž chýbajú akékoľvek identifikačné údaje – dokonca aj krajina pôvodu.
SOI však uviedla, že výrobok možno rozpoznať podľa niekoľkých znakov.
Takto ho spoznáte aj vy
Pri predaji mal byť zabalený v malom priehľadnom plastovom obale a predávať sa po kusoch. Je o veľkosti 22 x 4,5 mm a má nerovný, vybíjaný povrch. Okrem toho má tvar kruhu a zlatú farbu.
SOI po kontrole zistila, že sa v ňom nachádza nadlimitné množstvo kadmia – vysokotoxického ťažkého kovu. Znamená to, že kontakt s výrobkom môže predstavovať zdravotné riziko.
„Pri kontakte s pokožkou môže dochádzať k jeho uvoľňovaniu a následnej dermálnej expozícii. Pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii sa kadmium môže v tele hromadiť a spôsobovať poškodenie obličiek, kostného tkaniva či reprodukčného systému,“ upozornila SOI.
Každému, kto výrobok vlastní, preto odporúča okamžite prestať s jeho používaním. Predajca, u ktorého sa výrobok objavil, je povinný prijať nápravné opatrenia, aby sa už prostredníctvom jeho predajne produkt nedostal ku kupcom. Zároveň musí o riziku informovať spotrebiteľov. V prípade vrátenia tovaru má zákazník nárok na vrátenie kúpnej ceny alebo na výmenu za bezpečný výrobok rovnakého typu a porovnateľnej hodnoty a kvality, s čím musí spotrebiteľ výslovne súhlasiť.
