Ak ste si ho kúpili, radšej ho nepoužívajte: Na slovenskom trhu sa objavil nebezpečný výrobok, ohrozuje zdravie

Na prvý pohľad nenápadný pomocník s vizážou, v skutočnosti však vážne riziko. Na slovenskom trhu sa objavila žehlička na vlasy, ktorá podľa zistení kontrolných orgánov nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky. Používanie tohto výrobku môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a v extrémnych prípadoch aj k vzniku požiaru.
Na nebezpečný výrobok upozornila Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá ho objavila v našich obchodoch. Kontrola zverejnená 29. decembra 2025 potvrdila viacero závažných pochybení, pre ktoré bola žehlička zaradená medzi nebezpečné výrobky.
Bez označenia, bez návodu, bez istoty bezpečnosti
Žehlička na vlasy pochádza z Číny a ide o spotrebič napájaný prostredníctvom trvalo pripevnenej sieťovej šnúry. Telo výrobku je vyrobené z ružového plastu a predáva sa v priehľadnom plastovom obale. Už pri základnej kontrole však vyšlo najavo, že výrobok nie je označený žiadnymi povinnými údajmi, vrátane označenia CE.
K žehličke zároveň nebol priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku. Spotrebiteľ tak nemá k dispozícii ani základné informácie o správnom používaní spotrebiča, ani upozornenia na možné riziká.
Testy odhalili riziko úrazu aj požiaru
Podľa zistení inšpekcie predstavuje žehlička na vlasy potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru a zásahu elektrickým prúdom. V dôsledku nedostatočnej odolnosti proti vlhkosti môže pri jej používaní dôjsť k úniku prúdu medzi živou časťou a prístupnou kovovou časťou, čo môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.
Kontrola zároveň preukázala ďalšie technické nedostatky. Ide o nedostatočný menovitý prierez jadier sieťovej šnúry, nedostatočnú elektrickú pevnosť a konštrukčné vyhotovenie, pri ktorom sa môžu pri používaní zmenšiť povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti pod predpísané hodnoty. Počas testovania došlo aj k prierazu medzi živou časťou a prístupným kovovým povrchom.
Výrobok sa sťahuje z trhu, spotrebitelia majú právo na nápravu
Predávajúci sa zaviazal, že nebezpečný výrobok nebude ďalej predávať, zabezpečí jeho stiahnutie a bude informovať spotrebiteľov o zistených rizikách. V prípade zakúpenia tohto nebezpečného výrobku má spotrebiteľ právo na nápravu.
Predávajúci je povinný poskytnúť výber aspoň medzi dvoma možnosťami, ktorými sú oprava výrobku, jeho nahradenie bezpečným výrobkom rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality alebo primeraná finančná náhrada vo výške minimálne zaplatenej ceny. Ak oprava alebo výmena neprebehne v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí, spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí.
Nahlásiť chybu v článku