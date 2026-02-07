V najväčšej slovenskej obci vyrastie nové obchodné centrum. Lákať bude aj na Kaufland či známy fastfood

Výstavba obchodných centier a retailových parkov nabrala v posledných rokoch rýchlejší spád a dôvodom je dozaista aj ich obľúbenosť medzi zákazníkmi. Nové nákupné zóny vznikajú vo veľkých krajských mestách, ale tiež na frekventovaných ťahoch či v satelitných obciach. S podobným projektom sa už nejaký čas počíta v Bernolákove.
Počtom obyvateľov najväčšia slovenská obec má na stole zámer, podľa ktorého by mal na voľnom pozemku, oproti čerpacej stanici pri Seneckej ceste, vyrásť nový retailový park spolu so supermarketom a prevádzkou rýchleho občerstvenia. O projekte sme vás vlani informovali aj my.
V súčasnosti sú už dostupné konkrétnejšie vizualizácie, upozornila na to stránka Bernolákovo Online.
Známy developer
O bernolákovskej nákupnej zóne sa v obci špekuluje niekoľko rokov a celú situáciu komplikovali rôzne územné rozhodnutia a oficiálne procesy. Ešte minulý rok ju chcela vybudovať skupina ARDIS ZH, ktorá predpokladala započatie výstavby ešte v danom roku. Dnes je projekt súčasťou portfólia developerskej skupiny KLM Real Estate, ktorá je známa práve vďaka budovaniu siete retail parkov pod názvom OC Klokan.
Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, projekt OC Klokan Bernolákovo by sa mohol začať realizovať a následne sprístupniť v budúcom roku. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 6 miliónov eur s prenajímateľnou plochou okolo 3 400 metrov štvorcových. Prvotné zloženie nájomcov podľa vizualizácií nasvedčuje zaužívanému štandardu, no ako viackrát uviedli zástupcovia KLM, nie je záväzné.
Zaujímavosťou je, že ruka v ruke s OC Klokan by mala vyrásť predajňa nemeckého reťazca Kaufland. Supermarket sa v súvislosti s Bernolákovom skloňoval už viackrát, pričom v rámci Bratislavy a jej okolia má člen Schwarz Gruppe smelé plány. Tretím objektom objavujúcim sa na vizualizáciách je prevádzka rýchleho občerstvenia. Prítomnosť fastfoodu nie je vždy zvykom, no zároveň nejde ani o novinku.
Ešte vlani sa hovorilo o sieti Burger King, v súčasnosti to skôr vyzerá na KFC. Na oficiálne potvrdenie si však budeme musieť počkať.
