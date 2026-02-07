V najväčšej slovenskej obci vyrastie nové obchodné centrum. Lákať bude aj na Kaufland či známy fastfood

Jakub Baláž
Výstavba nového nákupného areálu pri frekventovanej ceste je na stole už dlhší čas.

Výstavba obchodných centier a retailových parkov nabrala v posledných rokoch rýchlejší spád a dôvodom je dozaista aj ich obľúbenosť medzi zákazníkmi. Nové nákupné zóny vznikajú vo veľkých krajských mestách, ale tiež na frekventovaných ťahoch či v satelitných obciach. S podobným projektom sa už nejaký čas počíta v Bernolákove.

Počtom obyvateľov najväčšia slovenská obec má na stole zámer, podľa ktorého by mal na voľnom pozemku, oproti čerpacej stanici pri Seneckej ceste, vyrásť nový retailový park spolu so supermarketom a prevádzkou rýchleho občerstvenia. O projekte sme vás vlani informovali aj my.

V súčasnosti sú už dostupné konkrétnejšie vizualizácie, upozornila na to stránka Bernolákovo Online.

Známy developer

O bernolákovskej nákupnej zóne sa v obci špekuluje niekoľko rokov a celú situáciu komplikovali rôzne územné rozhodnutia a oficiálne procesy. Ešte minulý rok ju chcela vybudovať skupina ARDIS ZH, ktorá predpokladala započatie výstavby ešte v danom roku. Dnes je projekt súčasťou portfólia developerskej skupiny KLM Real Estate, ktorá je známa práve vďaka budovaniu siete retail parkov pod názvom OC Klokan.

Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, projekt OC Klokan Bernolákovo by sa mohol začať realizovať a následne sprístupniť v budúcom roku. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 6 miliónov eur s prenajímateľnou plochou okolo 3 400 metrov štvorcových. Prvotné zloženie nájomcov podľa vizualizácií nasvedčuje zaužívanému štandardu, no ako viackrát uviedli zástupcovia KLM, nie je záväzné.

Obľúbenosť retailových parkov na Slovensku rastie a mnohí zákazníci ich vyhľadávajú kvôli kompaktnosti a praktickosti. Zvykom totiž býva, že v takýchto obchodných zónach je zastúpená pestrá paleta predajcov – potraviny, drogéria, elektro, chovateľské potreby, oblečenie, športové potreby či diskontné reťazce. Výhodou je tiež pohodlné parkovanie a vstup do predajní priamo z exteriéru bez potreby navštevovať väčšie nákupné centrá.

Zaujímavosťou je, že ruka v ruke s OC Klokan by mala vyrásť predajňa nemeckého reťazca Kaufland. Supermarket sa v súvislosti s Bernolákovom skloňoval už viackrát, pričom v rámci Bratislavy a jej okolia má člen Schwarz Gruppe smelé plány. Tretím objektom objavujúcim sa na vizualizáciách je prevádzka rýchleho občerstvenia. Prítomnosť fastfoodu nie je vždy zvykom, no zároveň nejde ani o novinku.

Retailový park v neďalekom Chorvátskom Grobe. Foto: KLM Real Estate

Ešte vlani sa hovorilo o sieti Burger King, v súčasnosti to skôr vyzerá na KFC. Na oficiálne potvrdenie si však budeme musieť počkať.

