Na Slovensku pribudne unikátna predajňa. Známa sieť v nej chce skĺbiť predaj s komunitou

V Bratislave pribudne ďalší športový obchod, tentoraz so zameraním na bicykle. Slovenská sieť predajní Velocity plánuje otvorenie novej predajne v mestskej časti Karlova Ves. Pre fanúšikov cyklistiky pôjde o atraktívnu novinku, ktorá doplní ponuku športového vybavenia v hlavnom meste.
Nová predajňa bude situovaná na Námestí sv. Františka 8, v polyfunkčnom objekte CROSSING pri areáli Westend. Podľa dokumentu mestského úradu Karlova Ves bola podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie pre priestory na prvom nadzemnom podlaží. Priestory budú slúžiť výhradne pre predaj bicyklov a príslušenstva spoločnosti Velocity.
Atraktívna lokalita
Novinka príde do atraktívnej lokality pri Westend. Výhodou je tesná blízkosť veľkého nákupného centra, kancelárskych budov a výborného napojenia na cyklotrasy pozdĺž Dunaja. To ocenia najmä obyvatelia Karlovej Vsi, Dúbravky, Devínskej Novej Vsi aj Petržalky.
Lokalita Westend patrí medzi najväčšie a najmodernejšie biznis zóny v Bratislave. Nachádza sa v mestskej časti Karlova Ves – Patrónka, v oblasti okolo križovatky Patrónka, Lamačská cesta a Dúbravská cesta. Na rozdiel od klasických veľkých nákupných centier, ako sú Aupark alebo Eurovea, Westend nie je typickým obchodným komplexom. Ide o kombináciu kancelárskych budov, retailu a služieb, ktorá navyše ponúka výhodu blízkosti prírody, keďže sa priamo susedí s lesoparkom Železná studnička.
Velocity je etablovaný cyklistický obchod a servis bicyklov pôsobiaci v Bratislave. Firma sa špecializuje na predaj a servis bicyklov, elektrobicyklov, komponentov a príslušenstva, vrátane cyklooblečenia a obuvi, a prevádzkuje aj e‑shop s bicyklami a výdajnými miestami v kamenných predajniach.
Unikátny koncept
Nová predajňa by podľa spoločnosti New Velo, ktorá stojí za predajňami Velocity, mala byť viac ako iba obyčajná cyklopredajňa. Firme sa pritom zdá sa darí, podľa informácií z Finstatu medzi rokmi 2024 a 2025 zdvojnásobila svoje tržby na vyše 2,5 milióna eur.
„Predajňa bude dizajnom interiéru aj ponukou bicyklov v BA unikátna a dovolíme si tvrdiť, že nebude mať konkurenciu. Spolu s kaviarenským kútom bude ponúkať aj priestor na komunitné eventy,“ vyjadril sa pre interez Andrej Sámal, e-commerce manažér spoločnosti.
Tie sú dve. Jedna na Lamačskej ceste a druhá v Petržalke, kde zákazníci nájdu široký sortiment vybavenia a môžu využiť aj služby servisu bicyklov. Po otvorení novej predajne sa teda obyvatelia Bratislavy môžu tešiť na ďalšiu možnosť, kde budú mať prístup k cyklistickému vybaveniu a servisným službám bicyklov, vrátane požičovne.
