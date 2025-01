V najväčšej slovenskej obci môže vyrásť nové obchodné centrum. Súčasťou má byť obľúbený reťazec, ale tiež známy fastfood

Rok 2025 sa nám už naplno rozbieha a na maloobchodnom trhu Slovákov zrejme čaká niekoľko zásadných momentov. Za zmienku určite stojí expanzia Biedronky, ale tiež sa špekuluje o známych fastfoodoch či rozmachu populárnych kaviarní. Okrem toho u nás pribúdajú aj rôzne nákupné centrá či obchodné komplexy.

Fyzické nakupovanie v kamenných obchodoch sa na Slovensku stále teší veľkej popularite, ktorú nezabrzdil ani rozvoj e-shopov a internetového shoppingu. Developeri preto stále predkladajú nové a nové projekty, ktorými chcú priblížiť obľúbených predajcov novým skupinám ľudí. Obľúbenosť nákupných centier či retailových parkov koniec-koncov potvrdzuje aj ich počet, ktorým oproti iným krajinám vynikáme.

Obchodné komplexy pritom v súčasnosti nie sú už iba doménou väčších miest či frekventovaných oblastí, no čoraz častejšie vyrastajú aj v menších obciach či satelitoch. Badať to môžeme predovšetkým pri Bratislave, kde developeri zväčša nechcú konkurovať mestským shopping areálom, ale práve naopak, cielia na zákazníkov žijúcich v blízkom okolí, respektíve na tranzitných.

Nové centrum v najväčšej slovenskej obci

Takýmto príkladom by mohla byť tiež obec Bernolákovo, v ktorej žije približne 10 000 obyvateľov. Zo strategických aspektov vyplývajúcich z polohy obce je potrebné jednoznačne spomenúť tesnú blízkosť diaľnice D1, ale tiež „susedov“ v podobe Ivanky pri Dunaji či Senca, odkiaľ cez Bernolákovo prechádza množstvo ľudí. Nie je preto prekvapením, že práve tu by mohol vyrásť úplne nový obchodný komplex. Vyplýva to zo zámeru zverejneného na Enviroportáli.

Navrhovateľom je skupina ARDIS ZH, ktorá by nákupnú zónu chcela vybudovať na severe Bernolákova, konkrétne pri kruhovom objazde na Seneckej ceste. Tá slúži, mimo diaľnice, ako hlavný ťah spájajúci Senec s Bratislavou. Podľa spomínaného zámeru by malo ísť o tri objekty, ktoré budú obsadené niekoľkými maloobchodnými jednotkami a tiež gastroprevádzkou. Celková úžitková plocha presiahne 8 000 metrov štvorcových a v komplexe vznikne tiež viac ako 350 parkovacích miest.

Celý projekt sa momentálne stále nachádza v povoľovacom procese, čo nám potvrdil aj investor. Ten nám zatiaľ z tohto dôvodu neposkytol bližšie informácie, no prisľúbil nám ich po dokončení všetkých nevyhnutných procesov. Miroslav Vrban, konateľ spoločnosti ARDIS ZH ešte vlani pred letom pre Bernolákovo Online uviedol, že s výstavbou by sa mohlo začať už počas aktuálneho roka. S dokončením sa počíta v roku 2026. Či to tak bude, sa pokúsime zistiť v dohľadnej budúcnosti.

Otvorená je aj otázka konkrétnych obchodníkov, ktorí by v Bernolákove mohli otvoriť svoje predajne. Podľa predbežných správ by jeden z objektov mal obsadiť veľký potravinový reťazec, pričom sa najčastejšie skloňuje Kaufland. Priestor gastroprevádzky by zase podľa stránky Bernolákovo Online mohol zabrať Burger King. V celkom obchodnom centre by zároveň malo nájsť prácu viac ako 100 ľudí.