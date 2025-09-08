V mladších rokoch bola zbrklá. Úprimné priznanie herečky zo Sľubu o svojom detstve mnohých prekvapí, v tomto sa poučila

Známu herečku ani zďaleka nemuseli prehovárať, keď dostala ponuku na stvárnenie Márie Fraňovej, mamy jednej z hlavných postáv Zuzany. Rola matky jej nie je cudzia, ba práve naopak, podobné veci zažívala aj v skutočnom živote, keďže vychovala dvoch synov. Taktiež si pamätá na chvíle, keď ona bola dieťaťom. Svojim rodičom občas dala zabrať.
Pre umelkyňu bol návrat do 80. rokov veľmi príjemný. Navyše, keď ide o návrat do deja v retro seriáli, ktorý žne úspechy, platí to dvojnásobne. Do úlohy zdravotnej sestry, ktorá chce svojej dcére dohodiť vhodného manžela, hoci ona je proti, sa Zuzana Tlučková ponorila na sto percent. Ako priznala v rozhovore pre Šarm, je rovnaká mama, akú stvárňuje v seriáli a deti sú pre ňu všetko, no s jednou výnimkou.
Je tu vec, ktorú by neurobila, hoci raz sa to stalo. „Nikdy som si však nedovolila hovoriť im do výberu partneriek. Raz bola situácia, keď som staršiemu synovi povedala, že si nemyslím, že je to dobré, ale, samozrejme, rozhodnutie ostalo na ňom. Po asi dvoch rokoch prišiel za mnou a povedal: Mala si pravdu,“ uviedla herečka, ktorá pochopila, že deťom možno hovoriť čokoľvek, no aj tak si urobia po svojom.
Ktorú radu od rodičov si vzala k srdcu?
Na minulé časy vo svojom živote veľmi rada spomína. Kedysi vraj rýchlo konala a často bez toho, aby si to poriadne premyslela, čím spôsobila rodičom menšie vrásky. „Ja som bola v mladších rokoch taká zbrklá, chcela som vec riešiť okamžite, keď sa vyskytla. Moja mama vždy na mňa apelovala, aby som sa na to vyspala, pretože ráno je múdrejšie večera. A musím povedať, že párkrát sa mi to v živote naozaj osvedčilo,“ dodala Zuzana, ktorá sa to snaží dodržiavať dodnes.
Sama však vyšla s pravdou von, že počas toho zatína zuby a doslova ju trhá, aby niečo neurobila. „Ale naozaj, keď sa človek na problém pozrie s chladnou hlavou alebo aspoň s o čosi chladnejšou, tak možno vidí viaceré východiská zo situácie. Takže asi toto ma naučila moja mama,“ poznamenala dvojnásobná mama, ktorá si od rodičov odniesla životnú pravdu.
Ako ďalej pokračovala, za túto radu je rodičom veľmi vďačná. „Je to ťažké, veď život sám o sebe nie je ľahký a nikto nám nesľúbil, že bude ľahký. Myslím však, že každý jeden z nás sa snažíme žiť najlepšie, ako vieme a učíme sa to celý život. Možno nie je nakoniec spomínaná rada až taká dobrá do života, ale mne sa osvedčila niekoľkokrát,“ dodala.
