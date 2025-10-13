V košickej nemocnici aktivovali traumaplán: Jedného raneného operujú, stav je vážny. Ostatných priváža evakuačný autobus

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Zdravotníci sú v plnej pohotovosti, keďže počet hospitalizovaných sa môže ešte zvýšiť.

Dramatické chvíle po pondelkovej zrážke dvoch rýchlikov pri Rožňave pokračujú aj v nemocniciach. Jedného z najvážnejšie zranených pacientov musel záchranársky vrtuľník previezť do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde ho lekári okamžite odviezli na operačnú sálu.

Pacient je podľa informácií TASR v kritickom stave. „Po triáži ho vnímame ako pacienta v ohrození života, ktorý si vyžaduje akútnu intervenciu,“ uviedla hovorkyňa nemocnice.

Zranených zvážajú vrtuľníky aj evakuačný autobus

Na miesto nešťastia priletelo niekoľko záchranárskych vrtuľníkov, ktoré postupne prevážajú ťažko zranených do Košíc a ďalších nemocníc v regióne. Okrem leteckej záchrany smeruje do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru, ktorý vezie cestujúcich so stredne ťažkými zraneniami a pacientov, ktorí potrebujú ambulantné ošetrenie.

Letecká záchranná služba Air Transport Europe krátko popoludní informovala, že na mieste nehody zasahujú tri záchranárske vrtuľníky. „Vzhľadom na počet zranených sa záchranársky vrtuľník z Košíc aktuálne vracia na miesto nehody už druhýkrát. Posádky leteckých záchranárov poskytujú na mieste neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú letecký transport najťažšie zranených pacientov do nemocníc,“ uviedli leteckí záchranári.

„Nevieme ani približný počet, koľko ľudí k nám tento autobus privezie. Zatiaľ nemáme informáciu, že už odišiel z miesta nehody,“ doplnila hovorkyňa nemocnice.

V nemocnici spustili traumaplán

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura bol aktivovaný traumaplán, ktorý umožňuje okamžité sústredenie všetkých voľných kapacít úrazovej chirurgie na prijatie a ošetrenie pacientov zo železničnej nehody. Zdravotníci sú v plnej pohotovosti, keďže počet hospitalizovaných sa môže ešte zvýšiť.

Pri Jablonove nad Turňou sa zrazili dva rýchliky

K zrážke vlakov došlo krátko po desiatej hodine dopoludnia na trati pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava, neďaleko tunela pod Soroškou. Zrazili sa rýchliky R 913 a R 914 Gemeran. Podľa informácií jeden z vlakov zostal po zrážke na koľajniciach, druhý visí nad zrázom. Rušeň sa zrútil z násypu, zatiaľ čo vozeň za ním zostal skrížený na hrane svahu.

Obaja rušňovodiči mali podľa dostupných informácií pred zrážkou z vlakov vyskočiť. Na mieste zasahujú desiatky hasičov, záchranárov a policajtov, nasadené sú aj vrtuľníky leteckej záchrannej služby. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že z miesta hlásia viac než sto zranených. Železnice Slovenskej republiky zatiaľ nehlásili žiadne obete na životoch.

