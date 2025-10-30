V Kauflande budú nakupovať ďalší Slováci: Nová moderná predajňa pribudla v krajskom meste a ponúka mnohé inovácie

V Košiciach pribudla nová predajňa reťazca Kaufland, ktorá má priniesť pohodlnejšie nakupovanie aj ekologickejšie riešenia. Nový objekt s rozlohou viac ako 3 000 m² vyrástol na sídlisku Ťahanovce a ide už o štvrtú pobočku reťazca v meste.
Ako informoval Kaufland Slovenská republika v tlačovej správe, nová predajňa má byť kombináciou moderných technológií a udržateľného prístupu k životnému prostrediu. Projekt podľa spoločnosti vytvoril desiatky pracovných miest a priniesol priestor aj pre regionálnych dodávateľov.
Nové pracovné miesta a priestor pre lokálnych výrobcov
Reťazec pôsobí na Slovensku už od roku 2000, pričom aktuálne prevádzkuje 86 predajní. Nová košická pobočka zamestnáva desiatky ľudí z okolia a ponúka väčší priestor pre slovenských výrobcov, ktorí tu môžu predávať svoje produkty pod značkou K-Z lásky k tradícii. „
Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K-SCAN uľahčujú zákazníkom každodenné nákupy,“ uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti.
Zelená strecha aj dažďové záhrady
Nová budova je navrhnutá s dôrazom na udržateľnosť. Strecha je pokrytá vegetáciou a fotovoltickými panelmi, ktoré znižujú energetickú spotrebu a uhlíkovú stopu. Dažďové záhrady zachytávajú zrážkovú vodu a drenážna dlažba pomáha jej prirodzenému vsakovaniu.
Predajňa využíva aj odpadové teplo z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel na vykurovanie a chladenie priestorov. Okolie dopĺňa parkovisko so 260 miestami, z ktorých časť je vyhradená pre rodiny, zdravotne znevýhodnených ľudí a nabíjacie stanice pre elektromobily.
Kaufland vsádza na ekologické inovácie
V predajni sa nachádzajú štyri automaty na zber PET fliaš, plechoviek a skla, pričom zálohové bony je možné uplatniť v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku. Spoločnosť týmto krokom podporuje recykláciu a zodpovedný prístup k odpadu.
Otvorenie štvrtej predajne v Košiciach je súčasťou širšej stratégie reťazca, ktorý sa dlhodobo snaží spájať moderné nakupovanie s ohľadom na životné prostredie. Projekt v Ťahanovciach ukazuje, že aj komerčné priestory môžu byť navrhnuté tak, aby mali menší dopad na klímu a mestské prostredie.
