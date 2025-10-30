V Kauflande budú nakupovať ďalší Slováci: Nová moderná predajňa pribudla v krajskom meste a ponúka mnohé inovácie

Foto: Kaufland

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Kaufland otvoril v Košiciach modernú predajňu so zelenou strechou a dažďovými záhradami.

V Košiciach pribudla nová predajňa reťazca Kaufland, ktorá má priniesť pohodlnejšie nakupovanie aj ekologickejšie riešenia. Nový objekt s rozlohou viac ako 3 000 m² vyrástol na sídlisku Ťahanovce a ide už o štvrtú pobočku reťazca v meste.

Ako informoval Kaufland Slovenská republika v tlačovej správe, nová predajňa má byť kombináciou moderných technológií a udržateľného prístupu k životnému prostrediu. Projekt podľa spoločnosti vytvoril desiatky pracovných miest a priniesol priestor aj pre regionálnych dodávateľov.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový lacný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu. Množstvo vecí tu nestojí ani 3 eurá, mieri do mesta na východe Slovenska
2.
Populárny lacný reťazec sťahuje z predaja nebezpečný výrobok: Môže ohrozovať zdravie, peniaze vám vrátia aj bez bločku
3.
Ľudia budú nakupovať v novej veľkej predajni. Známy reťazec mieri na stredné Slovensko, stavať by chcel už budúci rok
Zobraziť všetky články (221)

Nové pracovné miesta a priestor pre lokálnych výrobcov

Reťazec pôsobí na Slovensku už od roku 2000, pričom aktuálne prevádzkuje 86 predajní. Nová košická pobočka zamestnáva desiatky ľudí z okolia a ponúka väčší priestor pre slovenských výrobcov, ktorí tu môžu predávať svoje produkty pod značkou K-Z lásky k tradícii.

Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K-SCAN uľahčujú zákazníkom každodenné nákupy,“ uviedla Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti.

Zelená strecha aj dažďové záhrady

Nová budova je navrhnutá s dôrazom na udržateľnosť. Strecha je pokrytá vegetáciou a fotovoltickými panelmi, ktoré znižujú energetickú spotrebu a uhlíkovú stopu. Dažďové záhrady zachytávajú zrážkovú vodu a drenážna dlažba pomáha jej prirodzenému vsakovaniu.

Foto: Kaufland

Predajňa využíva aj odpadové teplo z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel na vykurovanie a chladenie priestorov. Okolie dopĺňa parkovisko so 260 miestami, z ktorých časť je vyhradená pre rodiny, zdravotne znevýhodnených ľudí a nabíjacie stanice pre elektromobily.

Kaufland vsádza na ekologické inovácie

V predajni sa nachádzajú štyri automaty na zber PET fliaš, plechoviek a skla, pričom zálohové bony je možné uplatniť v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku. Spoločnosť týmto krokom podporuje recykláciu a zodpovedný prístup k odpadu.

Foto: Kaufland

Otvorenie štvrtej predajne v Košiciach je súčasťou širšej stratégie reťazca, ktorý sa dlhodobo snaží spájať moderné nakupovanie s ohľadom na životné prostredie. Projekt v Ťahanovciach ukazuje, že aj komerčné priestory môžu byť navrhnuté tak, aby mali menší dopad na klímu a mestské prostredie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac