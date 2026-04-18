V Európe zažijete tie najkrajšie cesty vlakom: Pozrite sa, kde vám trasa vyrazí dych

Žiaľ, nejednému Slovákovi sa s cestovaním vo vlaku spájajú aj negatívne zážitky. Európa však ponúka aj možnosť zažiť skutočne unikátnu cestu týmto dopravným prostriedkom. Stačí vedieť, kam sa za výhľadmi vyrážajúcimi dych vybrať.
Kam na najkrajšie cesty vlakom?
Ako informuje web Euronews, experti zo spoločnosti InsureandGo využili technológiu sledovania pohybu očí, aby mohli analyzovať, do akej miery je pre ľudí atraktívna krajina na niektorých z najobľúbenejších železničných tratí sveta. Účastníkom boli premietané zábery typických výhľadov z vlakových ciest. Analytici následne sledovali, ako dlho sa pozerali na krajinu a ako rýchlo ich pohľad upútal.
Prvenstvo si odnáša cesta japonským vlakom Sagano, ktorý prechádza okrem iného cez nádherný bambusový les. No až tri z piatich najlepších trás nájdete v Európe. Jedným z európskych víťazov je Bernina Express. Premáva po železničnej trati zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO a je pravdepodobne jedným z najikonickejších železničných zážitkov v Európe.
Trasa prechádza cez Alpy medzi mestami Chur vo Švajčiarsku a Tirano v Taliansku a stúpa až na sedlo Bernina v nadmorskej výške 2 253 metrov. Na štyri hodiny sa môžete pohodlne usadiť a užívať si absolútne luxusné výhľady.
Srdce fanúšikov Harryho Pottera zaplesá
Ďalším na zozname je Glacier Express. Vyslúžil si prezývku „najpomalší expresný vlak na svete“, a niet sa čo diviť. Pripravte si 8 hodín času na cestu medzi Zermattom a St. Moritzom. Celkom isto to však bude stáť za to.
Ikonickú jazdu núka aj trasa West Highland Line v Škótsku. Na ceste medzi Glasgowom a Mallaigom sa z okna budete môcť kochať divokou krajinou, vrátane malebných brehov jazera Loch Lomond. Nadšení budú aj fanúšikovia Harryho Pottera. Iste spoznajú viadukt Glenfinnan, most, cez ktorý vo filmoch prechádza Rokfortský expres.
