V Dubaji hlásia výbuch z ikonického umelého ostrova v tvare palmy. Z hotela mal stúpať čierny dym

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Zábery sa šíria na internete.

Dvaja svedkovia pre agentúru AFP v sobotu uviedli, že počuli výbuchy a videli stúpať dym z ikonického umelého ostrova v tvare palmy pri pobreží Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE). Internetom sa šíria zábery, na ktorých vidno požiar jedného z dubajských hotelov. Niekoľko osôb sa pri ňom zranilo. Škody a ľahko zranených hlásia aj z medzinárodného letiska v Kuvajte. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Jeden zo svedkov v Dubaji uviedol, že videl stúpať hustý čierny dym z jedného z hotelov na umelom ostrove a počul, ako k miestu nešťastia smerujú sanitky. Obyvatelia Dubaja a spravodajcovia agentúry AFP v meste počuli po tomto výbuchu niekoľko hlasných rán.

„Dubajská civilná obrana potvrdila, že vzniknutý požiar je už pod kontrolou. Štyri osoby utrpeli zranenia a boli prevezené do zdravotníckych zariadení,“ uviedol dubajský mediálny úrad.

Vzdušný priestor je uzatvorený

Miestne aerolínie Emirates už oznámili, že rušia všetky lety smerujúce do a z letísk v Dubaji. Vzdušný priestor nad SAE ostáva uzatvorený.

Škody hlásia aj z medzinárodného letiska v Kuvajte, ktoré zasiahol dron. Pri incidente došlo k škodám na jednom z terminálov a niekoľko osôb utrpelo ľahké poranenia.

Spravodajcovia AFP počuli hlasné výbuchy aj v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, ako aj v bahrajnskej metropole Manáma a v katarskej Dauhe. V oboch krajinách sa nachádzajú významné americké základne.

Izraelský portál ynet píše, že iránske odvetné údery zasiahli dve budovy v Tel Avive, zranených zatiaľ nehlásia.

Irán už v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela v sobotu zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Saudskej Arábii.

