Video z Košíc: Igor ušiel policajtom, potom sa pred nimi skrýval pod posteľou

Podozrivý z lúpeže policajtom najprv ušiel, potom sa pred nimi skrýval pod posteľou.
O prípade informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Policajti: Útek pred zákonom je vždy len otázkou času
Ako policajti uviedli, 31-ročný Igor využil chybu pri vykonávaní procesných úkonov a tesne pred nástupom do služobného vozidla utiekol.
„Myslel si, že vyhral. Policajti však okamžite rozbehli rozsiahle pátranie,“ uvádza KR PZ v Košiciach. Doplnilo, že do pátracej akcie sa zapojili košickí kriminalisti, PMJ-čkári, aj psovod so služobným psom, participovali aj príslušníci Mestskej polície Košice.
„Informácie postupne zapadli do seba. V piatok večer si po neho prišli. „Hrdina“ z predchádzajúceho dňa sa tentoraz skrýval zalezený pod posteľou a tváril sa nenápadne,“ uviedla polícia.
Dodala, že mu to nepomohlo a bol spacifikovaný za použitia donucovacích prostriedkov. Muž je dôvodne podozrivý zo spáchania zločinu lúpeže, smeroval teda pred košického vyšetrovateľa.
Nahlásiť chybu v článku