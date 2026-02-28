Video z Košíc: Igor ušiel policajtom, potom sa pred nimi skrýval pod posteľou

Reprofoto: Facebook.com (Polícia SR - Košický kraj)

Michaela Olexová
SITA
„Myslel si, že vyhral. Policajti však okamžite rozbehli rozsiahle pátranie," uvádza Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

Podozrivý z lúpeže policajtom najprv ušiel, potom sa pred nimi skrýval pod posteľou.

O prípade informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Policajti: Útek pred zákonom je vždy len otázkou času

Ako policajti uviedli, 31-ročný Igor využil chybu pri vykonávaní procesných úkonov a tesne pred nástupom do služobného vozidla utiekol.

„Myslel si, že vyhral. Policajti však okamžite rozbehli rozsiahle pátranie,“ uvádza KR PZ v Košiciach. Doplnilo, že do pátracej akcie sa zapojili košickí kriminalisti, PMJ-čkári, aj psovod so služobným psom, participovali aj príslušníci Mestskej polície Košice.

„Informácie postupne zapadli do seba. V piatok večer si po neho prišli. „Hrdina“ z predchádzajúceho dňa sa tentoraz skrýval zalezený pod posteľou a tváril sa nenápadne,“ uviedla polícia.

Dodala, že mu to nepomohlo a bol spacifikovaný za použitia donucovacích prostriedkov. Muž je dôvodne podozrivý zo spáchania zločinu lúpeže, smeroval teda pred košického vyšetrovateľa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jackpot mu unikol len o vlások: Slovák získal takmer 246-tisíc eur, od miliónov ho delili…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac