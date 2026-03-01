V Česku sa trasie zem: Cítili to aj ľudia, odborníci oblasť monitorujú

Na seizmologických mapách sa objavil zhluk červených bodov, pričom každý z nich predstavuje samostatný otras pôdy.
Správa prichádza len týždeň po zemetrasení, ktoré zasiahlo západné Slovensko a vyvolalo pozornosť verejnosti. O aktuálnej situácii informoval iMeteo.
Seizmológovia oblasť monitorujú
Jav známy ako tzv. seizmický roj označuje stav, pri ktorom podzemné horniny uvoľňujú nahromadené napätie. Robia tak v sérii viacerých, po sebe nasledujúcich slabších otrasov. Hoci jednotlivé záchvevy môžu obyvateľov vystrašiť, spravidla nespôsobujú žiadne významné škody a zvyčajne nepredstavujú ani ohrozenie pre ľudí.
Příroda nám čas od času připomene, že je stále nad námi.
Včera ve 23:47 bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 2,5 M v oblasti Orlické přehrady, nedaleko obce Klučenice. Mnozí si mysleli, že šlo o výbuch nebo letadlo. Nebylo. Bylo to zemětřesení.
Možná slabé. Možná „jen… https://t.co/cWbs354CpY pic.twitter.com/rKQmSmJNdf
— zdravotnizajisteni.cz (@zdravotnizajis1) February 27, 2026
Seizmológovia napriek tomu oblasť nepretržite monitorujú. Verejnosť upokojujú so slovami, že silné zemetrasenie je veľmi málo pravdepodobné. Očakáva sa skôr postupné slabnutie aktivity, ktorá by mala v priebehu niekoľkých hodín až dní úplne ustúpiť.
Podľa odborníkov sa totiž hlavná fáza seizmického roja nachádza už v závere a vyšší počet drobných otrasov je podľa nich skôr pozitívnym signálom. Naznačuje to, že smerujeme k postupnému uvoľňovaniu napätia bez toho, aby hrozilo riziko náhlej katastrofy.
Miestni obyvatelia v diskusných vláknach opisujú, že v noci pocítili sériu slabých záchvevov. Niektorých otrasy prebudili zo spánku. Chvenie mali zaznamenať napríklad okolo 3:30 a následne aj okolo 4:30 ráno. „Dnes je už pokoj. Zobudilo nás to okolo pol piatej, cítili sme to hneď dvakrát po sebe v priebehu jednej minúty a potom ešte dva veľmi slabé otrasy. Počas dňa sme už nič nezaregistrovali. Keďže je cez deň pokoj, bojím sa toho, čo bude v noci,“ uviedol jeden z diskutujúcich v komentári, ktorý pribudol včera.
Ako dodáva iMeteo, Česko nepatrí medzi krajiny s častými silnými zemetraseniami. Na jeho území sa však stále nachádza viacero seizmicky aktívnych oblastí. Uzatvára, že v niektorých sa otrasy vyskytujú „takmer výlučne vo forme seizmických rojov, kedy v priebehu niekoľkých dní či týždňov nastanú stovky až tisíce slabších otrasov, ktoré postupne uvoľňujú napätie v zemskej kôre“.
