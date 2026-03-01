V Česku sa trasie zem: Cítili to aj ľudia, odborníci oblasť monitorujú

Michaela Olexová
V blízkosti českej obce Klučenice, v okolí vodnej nádrže Orlík, sa mal v uplynulých dňoch aktivovať tzv. seizmický roj.

Na seizmologických mapách sa objavil zhluk červených bodov, pričom každý z nich predstavuje samostatný otras pôdy.

Správa prichádza len týždeň po zemetrasení, ktoré zasiahlo západné Slovensko a vyvolalo pozornosť verejnosti. O aktuálnej situácii informoval iMeteo.

Seizmológovia oblasť monitorujú

Jav známy ako tzv. seizmický roj označuje stav, pri ktorom podzemné horniny uvoľňujú nahromadené napätie. Robia tak v sérii viacerých, po sebe nasledujúcich slabších otrasov. Hoci jednotlivé záchvevy môžu obyvateľov vystrašiť, spravidla nespôsobujú žiadne významné škody a zvyčajne nepredstavujú ani ohrozenie pre ľudí.

Seizmológovia napriek tomu oblasť nepretržite monitorujú. Verejnosť upokojujú so slovami, že silné zemetrasenie je veľmi málo pravdepodobné. Očakáva sa skôr postupné slabnutie aktivity, ktorá by mala v priebehu niekoľkých hodín až dní úplne ustúpiť.

Podľa odborníkov sa totiž hlavná fáza seizmického roja nachádza už v závere a vyšší počet drobných otrasov je podľa nich skôr pozitívnym signálom. Naznačuje to, že smerujeme k postupnému uvoľňovaniu napätia bez toho, aby hrozilo riziko náhlej katastrofy.

Miestni obyvatelia v diskusných vláknach opisujú, že v noci pocítili sériu slabých záchvevov. Niektorých otrasy prebudili zo spánku. Chvenie mali zaznamenať napríklad okolo 3:30 a následne aj okolo 4:30 ráno. „Dnes je už pokoj. Zobudilo nás to okolo pol piatej, cítili sme to hneď dvakrát po sebe v priebehu jednej minúty a potom ešte dva veľmi slabé otrasy. Počas dňa sme už nič nezaregistrovali. Keďže je cez deň pokoj, bojím sa toho, čo bude v noci,“ uviedol jeden z diskutujúcich v komentári, ktorý pribudol včera.

Ako dodáva iMeteo, Česko nepatrí medzi krajiny s častými silnými zemetraseniami. Na jeho území sa však stále nachádza viacero seizmicky aktívnych oblastí. Uzatvára, že v niektorých sa otrasy vyskytujú „takmer výlučne vo forme seizmických rojov, kedy v priebehu niekoľkých dní či týždňov nastanú stovky až tisíce slabších otrasov, ktoré postupne uvoľňujú napätie v zemskej kôre“.

