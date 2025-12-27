Silné otrasy vystrašili obyvateľov: Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 udrelo krátko pred polnocou, obete zatiaľ nehlásia

Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 zasiahlo v sobotu severovýchodné pobrežie Taiwanu, oznámil americký geologický ústav USGS. Úrady v ostrovnej krajine zatiaľ nehlásili obete ani škody, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
K otrasom zeme došlo o 23.05 h miestneho času (16.05 h SEČ) pri pobreží okresu I-lan juhovýchodne od hlavného mesta Tchaj-pej v hĺbke 73 kilometrov pod morom, vyplýva z údajov taiwanskej meteorologickej služby, ktorá eviduje magnitúdu 7,0.
Druhé silné zemetrasenie v priebehu týždňa
Ide o druhé silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo Taiwan tento týždeň. K predošlému s magnitúdou 6,0 došlo k stredu na juhovýchode. Miestne médiá uviedli, že pri sobotňajších otrasoch sa chveli budovy v Tchaj-peji a bolo ich cítiť po celom ostrove.
🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨
A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱
Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.
Stay safe, Taiwan – that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw
— Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025
Taiwan často postihujú zemetrasenia, pretože sa nachádza na rozhraní dvoch tektonických platní neďaleko tzv. ohnivého kruhu obklopujúceho základňu Tichého oceánu, ktorý je podľa USGS seizmicky najaktívnejšou zónou na svete.
Nahlásiť chybu v článku