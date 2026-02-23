Opadala omietka a popraskali steny: Sobotné zemetrasenie bolo silné, poškodilo aj kostol

Foto: Obec Báč/Farnosť Báč

Roland Brožkovič
TASR
Na západe krajiny evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo v sobotu (21. 2.) západné Slovensko, poškodilo 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč v okrese Dunajská Streda. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Tlačová kancelária (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala na svojom webe.

Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay pre TASR uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.

„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organa, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.

Zemetrasenie bolo silné

Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.

Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organa, a odstránení následkov otrasov, sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná. V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.

Sobotné zemetrasenie na západe Slovenska sa pritom zaradí medzi silné zemetrasenia. Pocítili ho aj v Česku, Rakúsku a Maďarsku. Uviedol Csicsay. „Vo svetovom meradle to je slabé zemetrasenie. Napríklad v Taliansku alebo v Grécku máte určite minimálne raz za mesiac takéto zemetrasenie. Ale u nás je to zriedkavé, preto my to radíme, že na naše pomery je to silné zemetrasenie,“ vysvetlil Csicsay.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto Slovensko nezažilo 24 rokov: Z olympiády ideme úplne „nasucho“, jedna krajina nedala ostatným šancu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac