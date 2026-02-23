Opadala omietka a popraskali steny: Sobotné zemetrasenie bolo silné, poškodilo aj kostol

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo v sobotu (21. 2.) západné Slovensko, poškodilo 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč v okrese Dunajská Streda. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Tlačová kancelária (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) o tom informovala na svojom webe.
Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay pre TASR uviedol, že na západe SR evidujú po zemetrasení škody, ako sú vlásočnicovité trhliny, spadnuté omietky či poškodené komíny.
„Podľa miestneho farára Csabu Mikusa došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organa, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu,“ priblížila TK KBS. Dodala, že z preventívnych dôvodov sa v nedeľu (22. 2.) svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste.
Zemetrasenie bolo silné
Kostol podľa KBS skontroloval statik. Povedal, že objekt môže byť aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčísli rozsah škôd. „Do ukončenia obhliadok a zabezpečenia potrebných opatrení však zostane interiér v pôvodnom stave,“ doplnila konferencia biskupov.
Farnosť predpokladá, že po vyčistení priestoru, najmä organa, a odstránení následkov otrasov, sa bohoslužby budú môcť čoskoro vrátiť do kostola. Situácia v Báči je podľa TK KBS naďalej monitorovaná. V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.
Sobotné zemetrasenie na západe Slovenska sa pritom zaradí medzi silné zemetrasenia. Pocítili ho aj v Česku, Rakúsku a Maďarsku. Uviedol Csicsay. „Vo svetovom meradle to je slabé zemetrasenie. Napríklad v Taliansku alebo v Grécku máte určite minimálne raz za mesiac takéto zemetrasenie. Ale u nás je to zriedkavé, preto my to radíme, že na naše pomery je to silné zemetrasenie,“ vysvetlil Csicsay.
Nahlásiť chybu v článku