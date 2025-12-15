V Bratislave sa koná protest: Vláda nerieši reálne problémy, prijíma zákony na ochranu „svojich ľudí“

Ľudia protestujú proti rozoberaniu právneho štátu a oslabovaniu spravodlivosti na Slovensku.

V Bratislave sa v pondelok večer koná občiansky protest proti systematickému rozoberaniu právneho štátu a oslabovaniu spravodlivosti na Slovensku. Organizátori ním reagujú na nedávno schválené zmeny Trestného zákona. TASR o tom informovali organizátori z Hnutia nahnevaných žien a Mladých proti fašizmu.

„Toto nie je ich krajina. Nedovolíme, aby ju unášali a rozkladali,“ odkázali organizátori. Z bratislavského Námestia slobody chcú počas protestu vyzvať prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal schválené zmeny Trestného zákona a podal návrh na ich preskúmanie Ústavnému súdu SR.

Parlamentom schválené zmeny v trestnej legislatíve podľa organizátorov pomáhajú mafiánom a vrahom, oslabujú vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, ale aj kriminalizujú občiansku spoločnosť. Tvrdia, že vláda namiesto riešenia kolabujúceho zdravotníctva, rozpadajúcej sa infraštruktúry a reálnych problémov ľudí prijíma zákony na ochranu „svojich ľudí“. Zároveň upozorňujú, že novela Trestného zákona môže výrazne oslabiť aj dôkaznú situáciu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Parlament minulý týždeň schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v ten deň ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Vystúpili aj rodičia zavraždeného Kuciaka

Na proteste sa podľa Denníka N zúčastnili aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka. Hneď ako vstúpili na pódium, ľudia začali skandovať „Sme tu s vami“. Jozef Kuciak sa pýta, čo bude so Slovenskom ďalej a či tu nastane podobný režim ako vo Vietname, čo by slovenskému premiérovi vyhovovalo.

Marek Mach z Mladí proti fašizmu kritizuje aj zbabranú energopomoc. „Na čele s Ficom a Gašparom, namiesto pomoci ľuďom, riešia radšej seba a robia všetko pre to, aby nás zbavili možnosti čerpať eurofondy a vytláčajú nás preč z Únie. Je im úplne jedno, ako to dopadne. Lebo ako Fico sám povedal – ak má Únia skapať, nech skape,“ vyjadril sa podľa Denníka N Mach.

Na proteste vystúpila aj organizátorka protestov Mier Ukrajine Lucia Štasselová. Pripomenula Ficovu návštevu u Putina v Moskve. Napriek tomu, že bol podaný podnet na generálnu prokuratúru, dodnes nie je jasné, o čom diskutovali. Ďalší organizátori dodali, že Slovensko nepatrí mafii a slobodu a demokraciu si musíme spoločne ubrániť.

