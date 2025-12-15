Fico dostal pozvanie na stretnutie s Trumpom: Chcú si vymeniť názory na aktuálne svetové témy a podpísať dohodu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) dostal písomné pozvanie na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Chcú spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Je pre mňa cťou, že včera mi osobitný posol amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdal písomné pozvanie na návštevu USA a stretnutie s ním. Chceme spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy,“ uviedol Fico. Priblížil, že časovým rámcom jeho návštevy sú oslavy 250. výročia nezávislosti USA a konanie Majstrovstiev sveta vo futbale.
Ako dodal, suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany prináša svoje výsledky. „Máme rešpekt, dostávame ponuky na investície, nevyhýbajú sa nám svetoví lídri. Tento rok som sa opakovane stretol s prezidentmi Číny, Ruskej federácie, Brazílie, Vietnamu, Juhoafrickej republiky, rokoval som s najvýznamnejším hráčom v EÚ s nemeckým spolkovým kancelárom a absolvoval som desiatky iných dôležitých bilaterálnych stretnutí s lídrami krajín na globálnom juhu, na západe či východe,“ uzavrel Fico s tým, že v budúcom roku očakávajú na Slovensku viacerých zahraničných hostí.
