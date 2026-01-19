Obľúbené slovenské lyžiarske stredisko je zatvorené. Veľký športový areál je teraz spolu s hotelom na predaj

Foto: Facebook (Hotel Barbora | Vyšná Boca)

Jakub Baláž
Známe lyžiarske stredisko túto zimnú sezónu nadšencov zimných športov neprivítalo, aktuálne si hľadá nového majiteľa.

Zimná sezóna je v plnom prúde a k nej neodmysliteľne patrí aj lyžovačka. Na Slovensku máme aktuálne niekoľko známych stredísk, ktoré už roky patria medzi obľúbené zastávky mnohých lyžiarov či nadšencov zimných športov. Medzi ne môžeme zaradiť aj Bačovu Roveň v obci Vyšná Boca, ktorá však tento rok návštevníkov neprivítala.

Lyžiarsky areál je totiž zatvorený a momentálne dokonca figuruje na realitnom portáli, kde sa predáva spolu s priľahlým Hotelom Barbora. Upozornil na to portál MY Liptov.

Známe aj pre pretekárov

Bačova Roveň je vo všeobecnosti známe stredisko, ktoré má dobrú infraštruktúru; ponúkalo možnosť večerného lyžovania, bolo dejiskom viacerých pretekov vrátane majstrovstiev Slovenska v obrovskom slalome a návštevníkov lákalo aj na prijateľné ceny. Navyše, zasadené bolo do malebnej liptovskej prírody spojenej s obcou Veľká Boca.

Počas aktuálnej zimnej sezóny však svoje brány neotvorilo a dôvodom môže byť fakt, že sa nachádza v procese predaja. Podľa inzerátu na realitnom portáli ho môže nový majiteľ získať spolu s prislúchajúcim trojhviezdičkovým ubytovacím zariadením. Ako sa v ponuke špecifikuje, stredisko sa predáva so zasnežovacím systémom, s ratrakmi a celkovým vybavením na prevádzku.

Bohatú históriu má aj päťpodlažný trojhviezdičkový Hotel Barbora, ktorého príbeh sa začal písať okolo roku 1986. Súčasná ubytovacia kapacita je viac ako 100 lôžok, pričom po rekonštrukcii pribudol wellness a následne sa podľa realitnej kancelárie v roku 2010 realizovala dostavba reštaurácie, jedálne a kongresovej miestnosti. V jeho zázemí sú tiež tenisové kurty či parkovisko. Finálna cena nebola v ponuke špecifikovaná.

Foto: Facebook (Hotel Barbora | Vyšná Boca)

Otázkou teda nateraz ostáva, či sa podarí nájsť nového majiteľa a atraktívnemu zimnému stredisku tak prinavrátiť úspešnú éru. Toto biznisové odvetvie si však v posledných rokoch prechádza náročným obdobím – dôvodom bol covid spolu s absenciou klientely, zvyšujúce sa ceny na prevádzku či nepriazeň počasia. Na uvedené faktory doplatili napríklad krompašské Plejsy, ktoré sú už dlhší čas bez aktívnej prevádzky a chátrajú.

Vzhľadom na súčasný vývoj sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch budú viaceré menšie strediská ohrozené, no vyhliadky vo Vyšnej Boci môžu byť aj na základe analýzy ministerstva životného prostredia z roku 2023 priaznivé.

