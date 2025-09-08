V Bez servítky nastane celebritný týždeň. Diváci majú už vopred výhrady, nevedia ale, čo ich čaká

Reprofoto: Facebook (Bez servítky - TV JOJ)

Dana Kleinová
Bez servítky
Nie jedna, ale rovno päť známych osobností v jeden týždeň.

Šou Bez servítky sa vrátila na obrazovky, a hoci diváci v minulosti protestovali proti účasti známych osobností, tentoraz budú milo prekvapení. Nepôjde totiž o žiadne kontroverzné mená, ale o ľudí, ktorí vynikajú svojím talentom a oceneniami. 

Ako informovala TV JOJ na svojom webe, tento týždeň v šou Bez servítky bude skutočne výnimočný. Aj keď už diváci mali možnosť sledovať týždne, počas ktorých súťažili jedna či dve celebrity medzi obyčajnými účinkujúcimi, tento týždeň to bude ešte divokejšie. Všetci súťažiaci totiž budú mať na konte nevídané úspechy, a tiež fanúšikov.

Samé známe osobnosti

Tento týždeň bude skutočne napínavý. Odštartuje ho Ivo Ladižinský, známy stand-up komik z Temných kecov. Toho si diváci môžu tiež pamätať ako úspešného choreografa súťaže Miss Slovensko. Nasledovať bude Tony Moisés, tanečník a JAM skater, ktorého Slováci spoznali ako porotcu v šou Miliónový tanec.

V stredu sa hostiteľkou stane Andrea Zimányiová. Tú nazývajú multižánrovou speváčkou, keďže zvláda šansón, rock, pop, ale tiež piesne s nádychom jazzu či muzikálové piesne. Vystupovať ste ju mohli počuť so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnou filharmóniou Košice. Diváci ju však mohli počuť aj v kapele tanečnej šou Let’s Dance.

Ďalší deň svojich hostí privíta spevák Robo Papp, ktorý sa v roku 2000 stal viacnásobným držiteľom titulu objav roka. Týždeň následne ukončí Matej Laškai, ktorého diváci môžu poznať ako influencera zo sociálnych sietí.

No aj keď ide o skutočne jedinečný týždeň, zdá sa, že ho zatiaľ diváci nevedia oceniť. V komentároch totiž písali: „Toto sú celebrity? Prosím vás, „netrapošte“.“ alebo „Ani jednu túto „celebritu“ nepoznám.“ Už vopred to teda vyzerá tak, že hoci sa ich televízia snažila prekvapiť, nezavďačí sa všetkým. Či to bude úspešný týždeň, sa však ešte len ukáže, keďže táto zostava začína dnes o 17.50 h.

