Nemal rád Beatles a vynadal nemeckému vydavateľovi: 9 vecí, ktoré ste možno o J. R. R. Tolkienovi nevedeli

Jeho meno a azda najkultovejšiu fantasy sériu Pán prsteňov pozná každý. Rovnako tak aj jeho život a dielo, ktoré v prevažnej väčšine pozostáva práve z príbehov z bájnej Stredozeme, ktoré rozprával najskôr svojim deťom a neskôr si ich zamiloval celý svet. Paradoxom však zostáva, že celosvetovú slávu a uznanie milovníkov literatúry si získal až po smrti. V týchto dňoch by anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien oslávil 128. narodeniny a nasledujúce fakty z jeho života možno prekvapia aj jeho najzarytejších fanúšikov.

John Ronald Reul Tolkien sa narodil 3. januára 1892 v Bloemfonteine, hlavnom meste Oranžského slobodného štátu (dnes časť Juhoafrickej republiky) do rodiny riaditeľa miestnej pobočky banky Arthura Tolkiena. Ten mal spolu so svojou manželkou Mabel ešte jedného syna, Johnovho o dva roky mladšieho brata Hilaryho Arthura.

Keď mal tri roky, odišiel aj spolu so svojou matkou a bratom J. R. R. naspäť do Anglicka, pretože Mabel nezvládala horúce africké podnebie. Najskôr žili spoločne bez otca vo Worcestershire na farme Bag End u príbuzných. Jeho otec a hlava rodiny Tolkienovcov však v Afrike zomrel a to prinútilo Mabel aj dvomi malými synmi presťahovať sa k jej rodičom do Birminghamu. Nádherné prírodné scenérie anglickej prírody a tamojšieho života boli pre mladého Johna Tolkiena veľkou inšpiráciou pre jeho budúce fantastické príbehy.

Čítať a písať sa naučil už ako štvorročný, vďaka svojej matke mal rozsiahle vedomosti z oblasti botaniky, no najväčšmi si obľúbil hodiny výučby o jazykoch. Tie sa napokon stali tým, čo ho preslávilo. Nebyť totiž tejto fascinácie, zrejme by fantastický svet Stredozeme nadšené literárne publikum nikdy nepoznalo.

Vymyslel 15 jazykov – len tak zo zábavy

Tolkienova záľuba a fascinácia jazykmi vyústila nielen v štúdium filológie na univerzite, ale aj vymýšľaním vlastných jazykov, ktoré neskôr používal aj vo svojich dielach. Vytvoril a vymyslel ich až 15, pričom najznámejšími z nich sú elfské jazyky quenijčina a sindarčina použité v trilógii Pán prsteňov. Vo vlastných jazykoch písal aj básne či piesne, no ovládal aj viac ako tucet tých ozajstných. Dohovoriť sa vedel románskymi, germánskymi, baltskými i slovanskými jazykmi

Písanie bolo preňho koníčkom

Aj keď jeho autorské dielo pozostáva z niekoľkých fantasy románov a dalo by sa povedať, že bol prevažne spisovateľom, toto povolanie bral skôr ako koníček. To, čo skutočne miloval, bola jeho každodenná práca. Bol významným jazykovedcom, ovládal anglosaštinu, ktorú aj vyučoval na Univerzite v Oxforde a neskôr bol aj jej profesorom. Okrem iného tiež na rovnakej univerzite pôsobil aj ako profesor anglického jazyka a literatúry.

Nikdy nečítal rovnakú knižku dvakrát

Nech to vzhľadom na jeho povolania vyzerá akokoľvek zvláštne, uznávaný spisovateľ a vášnivý milovník a učiteľ literatúry len málokedy prečítal niektorú knižku dvakrát. A to ho aj podľa jeho niekdajšieho blízkeho priateľa, spisovateľa C. S. Lewisa, vystihovalo. Tolkien totiž miloval čaro nepoznaného a to mu už raz prečítaná knižka nemohla druhýkrát dať.

Povedať sa to však nedá o staroanglickom epose Beowulf, ktorý svojim študentom na hodinách literatúry nadšene čítal a ktorý aj vedecky skúmal. Napokon, napísal o ňom aj niekoľko odborných prác a dokonca ho aj prekladal do súčasnej angličtiny. Preklad vyšiel v roku 2014.

Jeho priateľstvo s C. S. Lewisom sa nevyhlo komplikáciám

O tom, že bol s ďalším známym spisovateľom a tvorcom Narnie C. S. Lewisom (na fotografii nižšie) veľmi blízkym priateľom, sa taktiež popísalo veľa. Blízki si boli, to je pravda, čo však možno mnohí nevedia, ich vzťah bol nesmierne komplikovaný.

Hovorí sa, že Tolkienova žena na Lewisa doslova žiarlila a bol to práve Tolkien, kto autora Narnie presvedčil konvertovať na kresťanstvo (on sám bol zarytým kresťanom). Ich priateľský vzťah sa však postupne ochladzoval, pretože Lewis bol známy aj svojím škandalóznym osobným životom, čo Tolkien nedokázal zniesť a jeho správanie označoval ako protikatolícke sklony. Ich priateľstvo tak po Lewisových excesoch už nikdy nebolo ako predtým. Keď potom Lewis zomrel, Tolkien toto odlúčenie trpko oľutoval a jeho dcére napísal dopis, v ktorom priznal, ako ho strata priateľa ranila.

C. S. Lewis bol zároveň aj jedným z členov diskusného klubu milovníkov literatúry, ktorý sa nazýval Inklings a ktorý spolu s Tolkienom založili. Lewis bol tiež aj jedným z prvých blízkych ľudí, ktorým Tolkien svoje dielo čítal a na odporúčania ktorého ich potom editoval.

Odporca Beatles

V čase, keď bol celý svet pobláznený skupinou The Beatles, Tolkien nimi opovrhoval. Jeho odpor k slávnej skupine bol natoľko silný, že keď bolo v pláne nakrútiť filmovú adaptáciu Pána prsteňov so slávnou štvoricou v hlavných úlohách, jednoducho odmietol filmárom predať práva na výrobu snímky.

Beatles boli v 60. rokoch naozaj veľkými hviezdami a vtedajšia adaptácia mala dokonca obsahovať piesne, ktoré by slávna kapela zložila. Réžie sa mal ujať ikonický Stanley Kubrick, John Lennon chcel hrať Glocha, Paul McCartney Froda, Ringo Starr Sama a George Harrison chcel stvárniť Gandalfa. Tolkien však tento nápad odmietol a tak k jeho realizácii napokon (našťastie?) nedošlo

Bojoval v bitke na Somme počas 1. svetovej vojny

Tolkien je veteránom prvej svetovej vojny, v ktorej ako dôstojník pôsobil v bitke pri Somme. Nebojoval v nej však dlho, nakoľko sa kvôli chronickej horúčke musel vrátiť domov. Za týždne strávené v bojovom poli sa však musel prizerať tomu, ako mnoho jeho priateľov a známych zo školy vo vojne umrelo. Aj zážitky z vojny ho prenasledovali prakticky do konca jeho života a boli smutnou inšpiráciou, ktorá ovplyvnila jeho spisovateľskú prácu.

Znechutený Hitlerom

Germánske jazyky ovládal, možno povedať, dokonale a jeho akademické práce o starej nórskej či germánskej kultúre i jazykoch nadchýnali aj nacistickú elitu. Tolkien však Hitlerom a jeho skupinou prívržencov doslova pohŕdal a bol nimi znechutený. Aj preto zvažoval, že preklad Hobita do nemčiny zákaže.

Mohol za to hlavne incident s nemeckým vydavateľom, ktorý od Tolkiena vyžadoval potvrdenie o árijskom pôvode. Tolkien namiesto toho vydavateľovi napísal list, v ktorom vyjadril svoju úprimnú ľútosť nad tým, že nemal židovských predkov. Hobit v Nemčine napokon vyšiel v preklade Waltera Schrefa v roku 1957.

Svet skoro Stredozem nespoznal

J. R. R. Tolkien mohol byť hocičím, no spisovateľom byť rozhodne neplánoval. Jeho záľuba vo vymýšľaní príbehov však bola natoľko silná, až z neho spravila jedného z otcov modernej high fantasy.

Príbehy zo Stredozeme najskôr vymýšľal a písal pre svoje štyri deti – Johna Francisa, Michaela Hilaryho, Chrisophera a Priscillu Anne. Nikdy však nepredpokladal, že by mohli zaujať aj niekoho iného ako svojich blízkych. Neskôr potom ale aj na naliehanie jedného zo svojich študentov publikoval prvú knihu – Hobit (The Hobbit). Tá sa stretla sa takým úspechom, že vydavateľstvo Allen & Unwin ho požiadalo o napísanie pokračovania. Tak vznikla trilógia Pán prsteňov (The Lord of the Rings), na ktorej pracoval dlhých 10 rokov a pôvodne ako trilógia ani nebola zmýšľaná. Na tri samostatné zväzky sa ju rozhodol rozdeliť Tolkienov vydavateľ.

Zaujímavé tiež je, že Tolkien nemal dopredu vymyslené osudy jednotlivých postáv a príbeh písal postupne. Inšpiráciou pre scenérie i postavy mu bol vlastný život a ľudia, s ktorými žil, poznal ich či s nimi vyrastal.

Najviac diel vydal po smrti

Sága Pán prsteňov sa stretla s nemalým úspechom najmä v Anglicku ešte počas Tolkienovho života. Na Slovensku prvýkrát v tunajšom preklade vyšla až v roku 2001, keď do kín prichádzala jeho filmová adaptácia v réžii Petra Jacksona.

No aj napriek tomu, že sa slávy svojich diel viac-menej dočkal, väčšina z nich vyšla až po jeho smrti. Tolkien sa totiž počas svojej tvorby nie všetko, čo napísal aj unúval vydať. Najmä jeho štyri deti zdedili celý jeho archív pozostávajúci z rôznych útržkov nikdy nedokončených diel, poznámok či skíc. Tie postupne dával dohromady jeho syn Christopher a mnohé z nich sa stretli s nemalým úspechom. Spomenúť možno napríklad Simarillion, Dejiny Stredozeme, Húrinove deti a mnohé ďalšie príbehy zo sveta (nielen) Pána prsteňov.