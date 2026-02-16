Už jej nedokázali pomôcť: Na sídlisku v Bratislave vypadla z okna 90-ročná seniorka

Bratislavskí policajti sa zaoberajú okolnosťami pádu 90-ročnej ženy zo siedmeho poschodia jedného z bytových domov na Vilovej ulici v Petržalke. Žena zraneniam na mieste podľahla. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia uviedla, že oznámenie dostala v pondelok krátko po 9.25 h. „V súčasnosti sa okolnosťami udalosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V,“ doplnila.
