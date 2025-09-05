Už dnes diváci zistia, či ich obľúbená postava prežije. Nemocnica sa vracia s 13. sériou, pozrite si prvé zábery

Seriál Nemocnica sa po krátkej prestávke vracia na obrazovky TV JOJ a už prvá epizóda trinástej série sľubuje dramatický štart. V závere poslednej série zostal doktor Filip Balog (Alexander Bárta) po výbuchu domu uviaznutý pod ruinami – a až teraz sa diváci dozvedia, či prežije.
Alexander Bárta patrí k hereckým stáliciam seriálu a postava doktora Baloga je jednou z naviac skúšaných. Scenáristi mu pravidelne „nakladajú“ a inak tomu nebude ani teraz. Režisér seriálu Ján Novák prezradil: „Osobne je mi blízky príbeh Filipa Baloga, ktorý sa z úplného dna opäť postaví na nohy – ale nie je to zadarmo – a následne musí vybojovať ďalšiu bitku, tentoraz sám so sebou,“ cituje jeho slová tlačová správa.
Ktoré postavy nebudú chýbať?
Trinásta séria však nebude len o Balogovi. Diváci sa môžu tešiť aj na silné výkony ďalších obľúbených postáv:
- Richard Autner ako Roman Varga, ktorý hľadá odvahu priznať svoje city.
- Marián Mitaš ako Adam Ondruš, riešiaci vzťah s dospievajúcou dcérou.
- Henrieta Mičkovicová ako Rita, ktorá bojuje o nemocnicu aj o ľudí, ktorých miluje.
- Viktória Šuplatová v úlohe Barbory Dejvickej, stojacej pred novou životnou výzvou.
- A samozrejme humor v podaní Ľuboša Kostelného, Juraja Hrčku a hereckej seniorskej trojice František Kovár, Emil Horváth a Juraj Ďurdiak, ktorá do drámy prináša nadhľad a odľahčenie.
„Nemocnica je séria príbehov, kde ľudia odhaľujú svoje trápenia, lásky, bolesti aj šťastie. Často ma zasiahnu aj príbehy pacientov – pretože viem, že sú to reálne príbehy, ktoré naše scenáristky preniesli do scenára. A každý má v sebe ukrytý malý zázrak,“ dodáva Novák.
