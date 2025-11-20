Uviedla na pravú mieru, čo bolo za koncom tenisovej kariéry. Dominika Cibulková priznala, prečo skončila v 30 rokoch

„Makala" na sebe po fyzickej i psychickej stránke.

Bývalá tenistka a dvojnásobná mamička si naplno užíva svoje rozkošné deti a rodinný život a popritom sa venuje niektorým pracovným aktivitám. Medzi ne už niekoľko rokov nepatrí tenis, a zatiaľ čo niektorí športovci sa nachádzajú na vrcholovej úrovni po dosiahnutí tridsiatky, ona dala zbohom kariére práve v tomto okrúhlom veku.

Podnikateľka Dominika Cibulková už niekoľkokrát vyšla s pravdou von, že venovať sa profesionálne tenisu nebolo vôbec jednoduché. Nejde len o šport ako taký, ale človek taktiež zápasí ešte s jednou vecou. „Musela som sa naučiť spracovávať emócie a nebyť až tak hore a dole,“ priznala Dominika v rozhovore pre Koktejl.

Vyhorela

Hoci to mnohí o nej nevedia a vidia len úspechy, ktoré dosiahla, prešla si mnohými prehrami. Po každej jednej z nich sa otriasla, postavila na nohy a pokračovala, ako keby sa nič nestalo. Je to záťaž na psychiku a to už ani nie je reč o tele. A už obzvlášť u Dominiky, ktorá sa stala známou pre svoj pokrik „pome“, ktorý v nej vzbudzoval bojovnosť. Mala to jednoducho v sebe, ten chtíč a odhodlanie, vďaka ktorým to dotiahla veľmi ďaleko, hoci sama tvrdí, že keby mala zmýšľanie Američanky, dostala by sa ešte ďalej.

Paradoxne aj to, že poctivo a tvrdo drela, sa jej trošku vypomstilo a zohralo úlohu v rozhodnutí ukončiť tenisovú kariéru. „Ja som bola extrémny „makač“. Vedela som trénovať omnoho viac ako ostatní a aj to bol jeden z dôvodov, prečo som bola taká dobrá a aj práve preto, nechcem povedať, že som skončila skôr, ale v 30 rokoch som úplne vyhorela. Nedokázala som tomu toľko dávať, nedokázala som 6 hodín trénovať a moje telo mi začalo vypovedať,“ vyšla s pravdou von Dominika Cibulková.

Pôvodne jej hovorili, že to zrejme nedotiahne ďaleko, za čo mohla jej výška. „To, že som nebola vysoká, som musela nahrádzať kvantom tréningov,“ pokračovala mamička Jakubka a Ninky, ktorú šport naučil, že nič nie je nastálo. Kedykoľvek to môže skončiť inak, než si človek predstavoval a nikdy dopredu nevie, čo bude.

Čo robila po konci tenisu?

