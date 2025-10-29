Toto mnohých šokuje. Dominika Cibulková po dlhých rokoch vyšla s pravdou von a priznala nečakanú vec

Bola štvorkou na svete a dosiahla veľké úspechy, ktoré by jej mohol závidieť nejeden športovec. Bývalá tenistka má za sebou mnoho zápasov, ktoré sa nie vždy skončili výhrou. Napriek tomu jej to neublížilo, ale práve naopak, zakaždým sa vedela postaviť na nohy, bola neoblomná a húževnatá a dnes patrí medzi najlepšie tenistky na svete.
Dominika Cibulková sa netají tým, že je veľmi emočne založená osoba. Keď dosiahne úspech, vie sa z toho poriadne tešiť a dá to patrične najavo. Rovnako ako to bolo pred 9 rokmi, keď zažívala príjemné obdobie. „Rok 2016 bol mojím najlepším rokom v kariére. Vyhrala som najviac turnajov, vyhrala som turnaj majsteriek. Úplná eufória, Dominika bola na vlne a lieta,“ prezradila bývalá tenistka v zábavnej šou Jána Ďuricu.
Mohla byť úspešnejšia
Jej emócie si všimol každý, zakaždým to s ňou vedelo poriadne lomcovať. A to sa týkalo nielen chvíľ, kedy bola na vrchole, ale aj okamihov, keď to pokazil nejaký zápas. „Niekto to tak má, že je konštantný v tých svojich emóciách a niekto, kto je viac emočný, tak je ako ja. Ale nemyslím tým, že teraz lietam a som namyslená. To nie. Len mám z toho strašnú radosť a eufóriu, že sa mi niečo podarilo,“ ozrejmila mamička Jakubka a Ninky.
Nemala to však vždy jednoduché. Boli časy, keď jej nikto neveril, a keďže bola veľmi nízka, brali ju ako outsiderku. Keby to tak nebolo, bohvie, kde by dnes bola. Dominika totiž naznačila, že pokojne mohla byť ešte úspešnejšia. „Som presvedčená o tom, že keby som mala mentalitu Američanky a bola by som vychovaná a od malička by mi bolo hovorené, aké sú moje plusy a mala by som väčšie sebavedomie, tak si myslím, že by som mohla byť ešte lepšia,“ priznala.
