O tomto nik nevedel. Dominika Cibulková otvorene priznala veľký strach a démonov, s ktorými pred rokmi bojovala

Málokto si vie predstaviť, čo všetko bolo za „oponou“. Ľudia vidia len to pozlátko navonok a závidia život, ktorý si bývalá tenistka užíva so svojou rodinou. A hoci nemajú núdzu o luxus a vedú drahší životný štýl, boli za tým mesiace odriekania, tvrdej driny, potu, ale aj pádov, po ktorých sa Dominika vždy postavila.
Fanúšikovia ju videli len vyhrávať a sprevádzali ju na ceste za úspechom a kariérou. Dnes si vychutnáva plody svojej práce, no keď sa obhliadne za seba, určite by nepovedala, že to bolo jednoduché. V podcaste bývalého slovenského reprezentanta Jána Ďuricu zaskočila svojím priznaním o tom, že v istom momente na tom nebola psychicky dobre.
Veľký tlak a podlomená psychika
Dominika Cibulková sa netají tým, že ju počas zápasov sprevádzali rôzne emotívne chvíľky. Sama už pred nejakým časom vyšla s pravdou von, že zažila veľa krásnych momentov, ale aj tých veľmi ťažkých. Tenisti zvyknú aj prehrávať a to neobišlo ani dvojnásobnú mamičku, ktorá síce i naďalej pokračovala s tréningami, no niektoré prehry jej zlomili srdce.
Dnes má vybudovaný silný „mindset“, no kedysi zápasila s veľkým strachom. „V Petrohrade som hrala vo februári turnaj 2017 a ja som mala normálne také filmy v hlave, že netrafím loptu, bude to hanba a bude to proste strašné. Čo budem teraz robiť? Až do takého tlaku som sa dostala…“ uviedla otvorene Dominika.
Podľa jej slov na tom bolo najhoršie to, že o tom nevedela rozprávať. „Som proste nevedela povedať môjmu trénerovi, čo sa mi deje a on na to nevedel prísť. Škoda, že sme na to došli, až keď som mu to s plačom priznala,” pokračovala bývalá tenistka, ktorá sa mu zdôverila až v máji.
„Až do mája som bojovala s mojimi démonmi a so strašnými strachmi, že ja teraz zlyhám,“ doplnila. Uvedomovala si, že ju sleduje veľmi veľa ľudí, ktorí od nej očakávajú dobré výsledky.
