Útoky pri jadrovej elektrárni v Iráne sú nebezpečné: Jej zásah by skončil katastrofou

Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok upozornil, že prípadné poškodenie iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri by mohlo viesť k veľkej radiačnej havárii, ktorá by zasiahla rozsiahlu oblasť v Iráne aj mimo neho. TASR o tom informuje podľa príspevku MAAE na sieti X.
„V súčasnom kontexte prebiehajúceho konfliktu riaditeľ MAAE Rafael Grossi opätovne zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie z nedávnych vojenských útokov, ku ktorým údajne došlo neďaleko iránskej jadrovej elektrárne Búšehr, pričom k poslednému došlo v utorok večer,“ uviedla MAAE.
Útoky v oblasti elektrárne
Keďže ide o jadrovú elektráreň s veľkým množstvom jadrového materiálu, mohlo by v dôsledku poškodenia dôjsť k rozsiahlej radiačnej havárii. Grossi preto znova vyzval na maximálnu zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa jadrovej nehode a poznamenal dôležitosť dodržiavania siedmich pilierov na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti a ochrany počas konfliktu.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán a počas tejto vojny bola terčom útokov aj jadrová elektráreň v meste Búšehr. Do jej areálu 17. a 24. marca dopadli projektily, pričom pri týchto incidentoch neboli hlásené obete či škody. Elektráreň leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a nachádza sa v nej jediný funkčný jadrový reaktor v islamskej republike. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011.
Trump odložil útoky
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil odložiť útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre až do 6. apríla 20.00 h východoamerického času (7. apríla 2.00 h SELČ). Šéf Bieleho domu dovtedy požaduje otvorenie Hormuzského prielivu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a stanice Sky News.
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe „pokračujú a… idú veľmi dobre“. Americký prezident prvýkrát pohrozil útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru minulú sobotu, ak Irán neobnoví bezpečnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv do 48 hodín od jeho ultimáta.
V pondelok následne útoky odložil o päť dní s tým, že Washington a Teherán viedli „veľmi dobré a produktívne rozhovory“ o ukončení vojny. Teherán tieto tvrdenia spočiatku odmietol a označil ich za falošné.
Odvtedy obe strany prezentujú rozdielne pohľady na možné mierové rokovania. Spojené štáty tento týždeň predložili prostredníctvom Pakistanu 15-bodový mierový návrh. Iránske médiá informovali, že Teherán odpovedal stanovením piatich podmienok na ukončenie bojov vrátane bezpečnostných záruk do budúcnosti a reparácií.
