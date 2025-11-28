Ušetriť môžete aj stovky eur: Štát prinesie krátkodobú príležitosť, zvýhodnený režim dokáže výrazne ovplyvniť viaceré náklady

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Šesťmesačné obdobie ponúkne priestor na výhodnejšie urovnanie starých povinností než doteraz.

Od januára 2026 zavedie Slovensko daňovú amnestiu, ktorá ponúkne dlžníkom možnosť vyrovnať si záväzky voči štátu bez sankcií a úrokov z omeškania. Ide o jednorazový nástroj, ktorého cieľom je motivovať daňovníkov k doplateniu nedoplatkov, ktoré vznikli alebo existovali k 30. septembru 2025, a zároveň podporiť tých, ktorí svoje daňové priznanie vôbec nepodali.

Štát tak reaguje na narastajúci objem starších dlhov aj na potrebu zvýšiť príjmy verejných rozpočtov v čase konsolidácie. Podmienky amnestie sú prísne časovo vymedzené. Aby z nej daňovník profitoval, musí zaplatiť istinu nedoplatku alebo podať dodatočné daňové priznanie spolu s úhradou vypočítanej dane v období od 1. januára do 30. júna 2026.

Podmienky amnestie

„Len vtedy mu štát odpustí pokuty a úroky z omeškania,“ uvádza finančná správa, ktorá dnes spustila aj informačný materiál s vysvetlením pravidiel. Amnestia sa zároveň nevzťahuje na platby uskutočnené pred začiatkom roka 2026. Daňovník, ktorý by dlh uhradil ešte v roku 2025, o výhodu príde a bude musieť uhradiť aj sankcie. Rovnako neplatí pre nové nedoplatky, ktoré vzniknú po 30. septembri 2025.

Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Pravidlá ukazuje aj praktický príklad. Ak vznikol dlh 26. septembra 2025, stále spĺňa rozhodujúcu podmienku, že existoval k referenčnému dátumu. Ak ho daňovník uhradí medzi januárom a júnom 2026, pokuty aj úroky mu odpustia. Ak by ho zaplatil ešte v roku 2025, nárok na amnestiu by mu nevznikol. Opatrenie tak jasne zvýhodňuje tých, ktorí svoje dlhy priznajú a vyrovnajú v určenom období.

Amnestia pokrýva široké spektrum daní

Daňová amnestia bude mať široký záber. Týka sa dane z príjmov, DPH, spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z poistenia, dane zo sladených nápojov aj plánovanej dane z finančných transakcií. Naopak, nevzťahuje sa na preddavky či splátky dane, osobitný odvod v regulovaných odvetviach, solidárny príspevok ani na miestne dane a poplatky, ktoré zostávajú mimo režimu odpúšťania sankcií.

Finančná správa tvrdí, že cieľom je poskytnúť jasný a transparentný rámec pre tých, ktorí chcú svoje vzťahy so štátom vyčistiť. Súčasne však štát očakáva, že amnestia prinesie vyšší reálny výber daní a rýchlejšie uzavretie starších nedoplatkov, pri ktorých sankcie bránili dlžníkom dlh splatiť. Materiál s podrobnými informáciami, príkladmi a odpoveďami na najčastejšie otázky je dostupný na portáli finančnej správy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac