USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy. Podľa Trumpa končí éra „teroru a smrti“

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Prímerie s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy predstavuje podľa Trumpa „historický úsvit nového Blízkeho východu“.

Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy.

Foto: TASR/AP

TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

Trump ešte skôr v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“.

Správu aktualizujeme.

