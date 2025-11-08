Takto sa finančne pripravíte na Vianoce, radí odborníčka: Je to veľmi jednoduché. Stačí, keď urobíte toto

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Spôsobujú vám výdavky počas Vianoc stres?

Každý rok si hovoríte, že budete šetriť, a potom príde december – Vianoce a s nimi aj koniec vašich finančných predsavzatí. No podľa odborníčky na financie existuje spôsob, ako si užiť sviatky bez stresu z prázdneho účtu – volá sa rezervný fond.

Ako píše web Metro, Vianoce nemusia znamenať finančný chaos. Ak si včas vytvoríte vlastný rezervný fond, sviatky zvládnete bez stresu a bez dlhov. Stačí pár jednoduchých krokov, vďaka ktorým sa januárové výpisy z účtu nestanú strašiakom.

Čo to vlastne ten rezervný fond je?

Predstavte si ho ako malý hrniec peňazí, ktoré si odkladáte na konkrétny účel – napríklad práve na Vianoce. Pozor, nie je to núdzový fond pre nečakané výdavky, ale plánovaný rozpočet na niečo, o čom viete, že príde.

Ide o jednoduchý princíp: ak si vopred pripravíte peniaze na darčeky, výzdobu či sviatočné večery, Vianoce vás nezaskočia. Finančná expertka Vix Leyton hovorí, že takýto fond pomáha predchádzať impulzívnym nákupom a pocitu viny po sviatkoch. Pretože keď máte peniaze odložené v samostatnom „hrnci“, je menej pravdepodobné, že ich miniete na niečo iné. Navyše vám to dá jasný prehľad o tom, koľko si môžete dovoliť.

Ilustračná foto: Pexels

Takto si ho vytvoríte

Na začiatok si stanovte cieľ – koľko chcete minúť na Vianoce – a túto sumu rozdeľte na počet mesiacov, ktoré vám do Vianoc zostávajú. Ak teda potrebujete 200 eur a do sviatkov zostávajú dva mesiace, každý mesiac odložte 100 eur. Ideálne je, ak sa táto suma automaticky strhne z účtu v deň výplaty. Tak sa nestane, že peniaze zmiznú ešte predtým, než ich stihnete odložiť.

Odborníčka zároveň odporúča mať fond oddelený od hlavného účtu, buď ako podúčet v banke, alebo ako fyzickú obálku s hotovosťou. Dôležité je, aby ste k týmto peniazom nemali okamžitý prístup, čo pomáha odolať pokušeniu.

Ak sa vám nepodarí ušetriť celú sumu, nič sa nedeje. Aj polovica je úspech, pretože to znamená, že ste znížili budúci stres a ušetrili si nervy. Podstata rezervného fondu totiž nie je v dokonalosti, ale v predvídaní.

Takže, keď príde december, namiesto paniky pri pohľade na výpis z účtu budete mať jasne pripravený rozpočet a pokoj v duši.

