Úprimné slová Jána Dobríka mnohých zaskočia. Priznal náročné obdobie, jeho syn bojuje so zákernou chorobou

Zatiaľ čo v najnovšom seriáli Vina stvárňuje postavu otca, ktorý príde o syna, v realite je tiež postavený zoči-voči niečomu, čo si vie len máloktorý rodič predstaviť. Ide doslova o nočnú moru, s ktorou momentálne zápasí a snaží sa žiť. Keby nebolo jeho rodiny, ktorá za každých okolností stojí pri ňom, nevie, ako by na tom bol. Zmieriť sa s ťažkým ochorením svojho syna by totiž nedokázal takmer žiadny otec.

Nová úloha v seriáli je preňho doslova výzvou. Zažil viaceré emočne náročné dni spolu s Nelou Pociskovou, ktorá hrá jeho manželku. Pre oboch bolo ťažké zahrať rodičov, ktorí prídu o svojho milovaného syna, keďže sami majú doma deti. A zatiaľ čo Nelu čakajú po natáčacom dni dve zdravé deti, u Jána Dobríka je to trochu inak, ako informovala Báječná žena.

Čo mu dodáva silu?

Jeho synovi totiž diagnostikovali leukémiu. Od toho momentu už život nikdy nebol taký ako predtým. „Rozhodne ma to zmenilo. Inak vonia tráva, inak chutia raňajky, všetko je iné,“ priznal herec, ktorý hviezdi tiež v Dunaji, k vašim službám. Obdivuhodné na tom je, že zatiaľ čo iní by využili odbornú pomoc, aby prekonali ťažké časy, on to zvláda vďaka podpore svojich najbližších. Samotný syn, dcéra a jeho žena sú najdôležitejšie osoby v jeho živote a prioritou číslo jeden. „Oni traja mi dávajú silu. Potom samozrejme ďalšia rodina, podpora rodiny a podpora priateľov. A to, že môžem pracovať. Lebo tú prácu mám rád, je to taká psychohygiena,“ uviedol Ján Dobrík.

Pred hercom však stála ďalšia zaťažkávajúca skúška. Náročnú situáciu musel odkomunikovať s deťmi, čo nebolo vôbec jednoduché. Ani na toto však nepotreboval žiadneho odborníka. Pomohla mu manželka, ktorá deti pozná najlepšie. Ako ďalej pokračoval, obaja s nimi komunikovali čo najpresnejšie a ako s rovnocennými ľudskými bytosťami.

„Povedali sme, že nevieme ten dôvod a ak nejaký dôvod je, to je už jedno, bráško. Volám môjho syna bráško. Teraz ide o to, že to musíme nejakým spôsobom začať riešiť a liečiť. Takže úplne priamo k Timkovi aj k Nikolke sme komunikovali, čo sa deje, čo to prinesie pre rodinu, pre neho, pre Nikolku a s čím sa budeme musieť v najbližších rokoch popasovať,“ zdôveril sa umelec.

Manželka ako motivácia