Úprimné priznanie Nely Pociskovej, ktoré mnohých zaskočí: S Filipom si prešli ťažkými chvíľami, ich vzťah preverili deti

Každý vzťah si prejde zaťažkávajúcimi skúškami. Zatiaľ čo niektoré páry si zažijú vážne krízy, iné sa pohádajú len z času na čas. Občasné nedorozumenia a výmena názorov sú v zdravom vzťahu úplne normálne. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že obľúbená speváčka s hercom zažívajú pokojné manželstvo, v ktorom nie je priestor ani na tú najmenšiu hádku a ich vzťah sprevádza len pokoj a harmónia. No je to inak. Aj oni si museli všeličím prejsť, ale ustáli to a dokázali, že ich láska je silná a nič ju nezlomí.

V súčasnosti patrí dvojica, ktorú tvorí multitalentovaná Nela Pocisková a Filip Tůma, k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Málokto by čakal, že začiatok ich vzťahu nebol ako prechádzka ružovou záhradou, teda predovšetkým pre herca, ktorý zahviezdil ako nekompromisný a protivný Anton Holubec v seriáli Dunaj, k vašim službám. Speváčka totiž váhala, či do toho ísť a kým sa stretli a išli na rande, nejaký čas to trvalo. V ich vzťahu však nastali aj iné momenty, ktoré neboli najpríjemnejšie, ako naznačila Nela v rozhovore pre Topky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Aby toho nebolo málo, Filip sa snažil pochopiť jednu vec, ktorá ho zarážala. Nela totiž veľmi rada trávi čas sama so sebou a mala chvíľky, keď sa jednoducho potrebovala zavrieť do svojej izby. On však tomu spočiatku nerozumel a myslel si, že sa naňho uráža. Nakoniec si však po rokoch zvykol.

Zvládli to

Drobné nezhody neskôr vystriedali príjemné momenty v podobe dvoch detí. Na jednej strane je to radosť, na strane druhej nastal veľký zlom a zmena v ich živote. Speváčka priznala ťažšie chvíle, no láska je silnejšia. „My sme si prešli už rôznymi obdobiami, ja sa nebudem tváriť, že nie, a dosť nás preverili samozrejme aj deti, ale nejakým spôsobom sme to ustáli. Ale myslím si, že základný pilier je to, že sa máme naozaj radi,“ vysvetlila Nela, ktorej vzťah si prešiel rôznymi etapami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Ako ďalej speváčka prezradila, stačí len chcieť a hlavne netreba byť ticho. Práve komunikácia je kľúčom k vyriešeniu problémov a nezhôd. „Vzťah musí byť o kompromisoch… A hlavne tam musí byť záujem z druhej strany, pretože keď nie je záujem, človek má pocit, že vzťah nejako krachuje,“ uviedla Nela, ktorá svojmu manželovi veľmi ďakuje. Naučil ju totiž jednu cennú vec.

„Berie život s ľahkosťou. Prišiel mi do života preto, aby mi ukázal, že sa to dá aj takto a netreba brať všetko príliš vážne a nejako veľmi sa prežívať. Že sa na svet dá pozerať aj inými očami,“ poznamenala speváčka, ktorá by však vedela rozprávať o jeho zlozvykoch. Napríklad, že je v jeho šatníku stále neporiadok a keď príde domov, má vo zvyku hodiť svoje oblečenie hocikde a nevie sa to odnaučiť.

Vďaka deťom pribrzdila v práci