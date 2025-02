Nela Pocisková prezradila, ako sa dala dokopy s Filipom. Na začiatku to vyzeralo tak, že nebudú spolu

Multitalentovaná umelkyňa žije v spokojnom vzťahu so slávnym slovenským hercom. Obaja vychovávajú dve rozkošné deti, ktoré im robia radosť. Venujú sa svojim projektom, hlavne Nela je vyťažená viac než dosť, keďže sa dala na spevácku dráhu. No o to viac si dvojica užíva spoločný rodinný čas doma. A hoci sa môže zdať, že majú ideálny vzťah, spočiatku to vyzeralo tak, že spolu vôbec nebudú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Obľúbená dvojica hercov zavítala do Rádia Melody, aby porozprávala poslucháčom niečo zo svojho súkromia. Okrem iného vyšli s pravdou von, ako sa vlastne zoznámili, a tiež o tom, ako vyzeral ich vzťah na začiatku. Zdá sa, že keby nebolo Filipa Tůmu, nakoniec by si spolu nič nezačali. Nela Pocisková totiž na začiatku váhala.

Zaujímavý bol fakt, že sa pár nevedel zhodnúť na tom, kde začali jeden druhého registrovať a ako sa to celé medzi nimi vlastne odštartovalo. „Vraj ste sa zoznámili pri natáčaní Búrlivého vína,“ začal moderátor, na čo mu hneď herečka a speváčka odpovedala: „Nejako sme sa evidovali už aj predtým. Potom mi však niekto povedal, že Filip Tůma pôjde hrať do Búrlivého vína a ja na to, že dobre.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Ako to naozaj bolo?

Ako ďalej Nela pokračovala, veľmi dobre si pamätá, že Filip bol vždy veľká voda. „Viem, že ho vždy bolo všade veľa. Keď prišiel do maskérne, a keď som ho spoznala tak nejak bližšie, hovorila som si, že Ježiš Mária, to čo je za „týpka“,“ priznala s úsmevom umelkyňa, ktorá si veľmi presne pamätá na spoločné zoznámenie, hoci podľa Filipa je pravda iná. Ten spomenul medzi rečou Let’s Dance, kde vraj začali po sebe pozerať.

Nela následne začala s jednou príhodou počas nakrúcania seriálu. „My sme jednu z tých prvých scén (v seriáli Búrlivé víno, pozn. red.) natáčali práve takú, kde sme sa mali, ako by som to povedala, bozkávať. No väčšinou to u nás profesionálne býva tak, že sa tam nepoužíva časť úst, ktorá sa nachádza vo vnútri. Je to také „akože“,“ povedala Nela. Na tom by však nebolo nič nezvyčajné, keby sa herec nevynašiel a nespravil jednu vec. „A Filip prišiel a dal mi jazyk až do krku, tak som si ho rovno zapamätala,“ zasmiala sa herečka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Umelec jej však oponoval a nakoniec sa situácia trošku zvrtla a vyzeralo to na výmenu názorov. „Ja si toto vôbec nepamätám. A ja upodozrievam Juraja Loja, ktorý jej dal ten jazyk do úst a Nelka si to len celé zmotala. Ja si to vážne nepamätám a ani si nemyslím, že som to naozaj spravil. Som trošku starší, a tiež som točil také scény, no nikdy som takéto niečo nespravil,“ uviedol na pravú mieru, na čo zareagoval moderátor, zasmial sa a povedal, že očividne medzi nimi v tomto nastali „nezhody“. Filip tiež trochu zažartoval a povedal, že ide o „prvú hádku na Valentína“, keďže v ten deň boli hosťami rádia.

Rozprával jej o golfe