Nela Pocisková priznala správanie, ktoré Filip na začiatku vzťahu nechápal. Zvykol si na to až po rokoch

Kým sa jedna z najznámejších slovenských speváčok venuje speváckej kariére a pre svojich fanúšikov pripravuje nové piesne a natáča nové videoklipy, doma na ňu čaká jej starší synček Hektor a mladšia Lianka. Spolu so svojím manželom im venujú maximálnu pozornosť a užívajú si rodinné chvíle. Umelkyňa má po svojom boku svojho vyvoleného už dlhých 11 rokov, pričom začiatky ich vzťahu boli mätúce a vyzeralo to všelijako.

Hoci sa spočiatku zdalo, že spolu nebudú, očividne bol potrebný len čas. Minimálne pre Nelu Pociskovú, ktorá hviezdi nielen za mikrofónom, ale aj v seriáli Vina, keďže ju ovládlo mierne zaváhanie. Filip Tůma sa totiž niekoľkokrát o ňu snažil a volal ju von so psom, no ako sám priznal, jeho budúca manželka len stále sľubovala a nič z toho. Zdá sa, že herec sa nevzdával a mal trpezlivosť, čo možno povedať aj o ďalšej situácii, o ktorej porozprávala Nela v markizáckom Teleráne.

Časom si na to zvykol

Umelec v začiatkoch ich vzťahu nerozumel Nelinmu správaniu. Speváčka pred pár dňami nakrútila nový videoklip k piesni Moja pravda, ktorý sa odohráva v lese. Ukazuje, ako má Nela všetkého plné zuby a stráni sa ľudí, ktorí jej niečo rozprávajú. Aj v súkromnom živote si rada užíva čas, keď môže byť len sama so sebou. „Priznám sa ti, že ja som dosť riešič, čiže ja veľmi veľakrát potrebujem ten čas pre seba,“ vyšla s pravdou von.

Jej Filip je zjavne iný, keďže to dlho nechápal. Speváčka jednoducho mala chvíľky, kedy sa potrebovala zavrieť do svojej izby. Rada totiž býva sama. „On tomu vôbec nerozumel, nechápal, či sa urážam naňho, alebo či máme teraz tichú domácnosť,“ uviedla dvojnásobná mamička. Hercovi tak neostávalo nič iné, len to akceptovať.

Časom si však človek zvykne takmer na všetko, ako aj umelec na toto. „Po rokoch mi necháva ten priestor. On už vie, že keď sa tam zavriem, tak potrebujem tú chvíľku, pretriediť si tie myšlienky, byť sama so sebou, dať si to tam nejako, utriasť v tej hlave,“ poznamenala a taktiež spomenula, že ak sa potrebuje vyventilovať, pomáha jej tiež šport.