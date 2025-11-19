Unikol obsah amerického mierového plánu. Počíta s tým, že sa Ukrajina vzdá časti svojho územia

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina sa podľa mierového plánu má vzdať časti svojho územia.

Spojené štáty údajne signalizovali ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že musí akceptovať hlavné body v americkom mierovom pláne, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Ukrajine.

Podľa zdrojov agentúry Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády, píše TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Stále nachádzajú ďalšie telá: Počet obetí útoku na Ternopiľ stúpol na 31, pátranie po nezvestných pokračuje
2.
Zelenskyj bude telefonovať s Trumpom: Mierový plán spôsobil rozruch medzi spojencami, vyslúžil si poriadnu kritiku
3.
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Zobraziť všetky články (1421)

Portál Axios v stredu informoval, že Spojené štáty pripravili nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa neho by Ukrajina Rusku odovzdala územie, ktoré v súčasnosti nie je pod jej kontrolou, a celý zvyšok Donbasu. Časť Doneckej oblasti, z ktorej by sa Ukrajina stiahla, by sa stala demilitarizovanou zónou.

V Záporožskej a Chersonskej oblasti by územie zostalo rozdelené medzi obe krajiny na základe súčasných frontových línií a menšie územné ústupky zo strany Ruska by boli predmetom budúcich rokovaní.

Ukrajina by výmenou za to dostala bezpečnostné záruky od USA a európskych spojencov. Axios o tom informoval s odvolaním sa na amerického predstaviteľa priamo oboznámeného s plánom.

Kyjevský spravodajca denníka Financial Times v stredu napísal, že podľa jeho zdrojov bol plán pripravený narýchlo a odzrkadľuje maximalistické požiadavky Kremľa. Ukrajina by v rámci neho mala zredukovať armádu na polovicu, vzdať sa niektorých zbraní, odovzdať Rusku celý Donbas a vo funkcii by mal skončiť aj prezident Volodymyr Zelenskyj.

O pláne vedia obe strany

Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií – mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúca podoba amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.

Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom a predostrel ho aj šéfovi ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemovi Umerovi.

 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac