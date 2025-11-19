Unikol obsah amerického mierového plánu. Počíta s tým, že sa Ukrajina vzdá časti svojho územia

Spojené štáty údajne signalizovali ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že musí akceptovať hlavné body v americkom mierovom pláne, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Ukrajine.
Podľa zdrojov agentúry Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády, píše TASR.
Portál Axios v stredu informoval, že Spojené štáty pripravili nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa neho by Ukrajina Rusku odovzdala územie, ktoré v súčasnosti nie je pod jej kontrolou, a celý zvyšok Donbasu. Časť Doneckej oblasti, z ktorej by sa Ukrajina stiahla, by sa stala demilitarizovanou zónou.
V Záporožskej a Chersonskej oblasti by územie zostalo rozdelené medzi obe krajiny na základe súčasných frontových línií a menšie územné ústupky zo strany Ruska by boli predmetom budúcich rokovaní.
Ukrajina by výmenou za to dostala bezpečnostné záruky od USA a európskych spojencov. Axios o tom informoval s odvolaním sa na amerického predstaviteľa priamo oboznámeného s plánom.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times v stredu napísal, že podľa jeho zdrojov bol plán pripravený narýchlo a odzrkadľuje maximalistické požiadavky Kremľa. Ukrajina by v rámci neho mala zredukovať armádu na polovicu, vzdať sa niektorých zbraní, odovzdať Rusku celý Donbas a vo funkcii by mal skončiť aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
O pláne vedia obe strany
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií – mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúca podoba amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom a predostrel ho aj šéfovi ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemovi Umerovi.
