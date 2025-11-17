Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike

Hovorí sa o ňom ako o najbohatšom utečencovi.

Hovorí vám niečo meno Sergey Brin? Možno ste o ňom tiež ešte nikdy nepočuli. Patrí však medzi najbohatších ľudí planéty. Takto sa mu podarilo vyšplhať sa až k vrcholu rebríčka.

Rodina ušla z Ruska do USA

Ako sa dozvedáme z webu Biography, Sergey Michailovič Brin sa narodil 21. augusta 1973 v Moskve. Je synom sovietskeho matematika a ekonóma a vedkyne pracujúcej pre NASA a jeho rodina emigrovala v roku 1979 do Spojených štátov, aby unikla pred prenasledovaním Židov.

Podľa Business Insider jeho otec sníval o kariére astrofyzika, no v Rusku mu v tom bránil fakt, že bol Žid. Sergey získal titul v odbore matematika a informatika na University of Maryland a následne nastúpil na Stanford, kde sa zoznámil s Larrym Pageom (v súčasnosti taktiež patrí medzi najbohatších ľudí planéty a hodnota jeho majetku prekračuje 139 miliárd dolárov). Obaja chceli neustále rozširovať svoje poznatky v oblasti informatiky.

Foto: James Duncan Davidson/O’Reilly Media, Inc., CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Brin aj Page boli podľa portálu Britannica nesmierne zaujatí myšlienkou zlepšiť schopnosť vyťažiť informácie z množstva údajov, ktoré sa hromadia na internete. V Larryho internátnej izbe sa pokúsili tento problém vyriešiť. Prišli s myšlienkou, že hodnotu stránky na webe je možné vyjadriť počtom odkazov, ktoré sa na ňu odvolávajú. Tie najpopulárnejšie výsledky boli považované za najužitočnejšie.

Z chlapcov z internátnej izby sa stali miliardári

