Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike

Hovorí vám niečo meno Sergey Brin? Možno ste o ňom tiež ešte nikdy nepočuli. Patrí však medzi najbohatších ľudí planéty. Takto sa mu podarilo vyšplhať sa až k vrcholu rebríčka.
Rodina ušla z Ruska do USA
Ako sa dozvedáme z webu Biography, Sergey Michailovič Brin sa narodil 21. augusta 1973 v Moskve. Je synom sovietskeho matematika a ekonóma a vedkyne pracujúcej pre NASA a jeho rodina emigrovala v roku 1979 do Spojených štátov, aby unikla pred prenasledovaním Židov.
Podľa Business Insider jeho otec sníval o kariére astrofyzika, no v Rusku mu v tom bránil fakt, že bol Žid. Sergey získal titul v odbore matematika a informatika na University of Maryland a následne nastúpil na Stanford, kde sa zoznámil s Larrym Pageom (v súčasnosti taktiež patrí medzi najbohatších ľudí planéty a hodnota jeho majetku prekračuje 139 miliárd dolárov). Obaja chceli neustále rozširovať svoje poznatky v oblasti informatiky.
Brin aj Page boli podľa portálu Britannica nesmierne zaujatí myšlienkou zlepšiť schopnosť vyťažiť informácie z množstva údajov, ktoré sa hromadia na internete. V Larryho internátnej izbe sa pokúsili tento problém vyriešiť. Prišli s myšlienkou, že hodnotu stránky na webe je možné vyjadriť počtom odkazov, ktoré sa na ňu odvolávajú. Tie najpopulárnejšie výsledky boli považované za najužitočnejšie.
Z chlapcov z internátnej izby sa stali miliardári
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako Sergey Brin zbohatol;
- akým kontroverziám čelila jeho spoločnosť;
- do akého súdneho sporu sa dostala.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku