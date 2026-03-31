Uniknuté zábery z Ruže spustili poriadnu drámu. Michaela odkazuje, že sa šikanovať nenechá

Televízia Markíza najnovšie zverejnila zábery, ktoré sa na obrazovky nedostali, a tieto bonusové materiály neboli prekvapením len pre divákov, ale tiež pre ružičky, ktoré tiež nemali možnosť ich vidieť. Na zábere sa nachádzajú ružičky, ktoré sa po rozhovore o nových ženíchoch rozhodli ohovárať ostatné dievčatá a ich slová neboli práve najpríjemnejšie.
Pustili sa do Michaely
Niektoré z nich podľa Laury a Mišky stále hrajú formu. A podľa Nelly a Laury sú niektoré z nich poriadne falošné a trápne. A to predovšetkým Michaela.
„Určite také najviac chutnučké sú Michaela, Marika, Chiara. Je to také pre mňa otravné. Normálne ma nebaví ich ani počúvať,“ povedala na kameru Miška. Nelly sa následne na Michaelu v altánku obrátila s otázkou, čo si myslí o Nikolasovi, keďže sa jej zdalo, že sa k sebe nejako mali a vraj si to všimli viaceré ružičky. Michaela ju hneď uistila, že ho nevníma ako potenciálneho partnera, skôr ako kamaráta.
„Miška zase nasadila tú svoju masku,“ reagovala na kameru Laura a potom začala posmešne napodobňovať Michaelu so slovami: „Mňa nezaujíma nikto iný okrem Adriana.“ Následne Laura dodala, že sa jej mala Michaela sama pri bazéne priznať s tým, že ju „Adrian až tak neberie“.
Michaela reaguje a šikanovať sa nenechá
K tejto ukážke sa prakticky okamžite po jej zverejnení vyjadrila samotná Michaela, ktorá toto ohováranie rozhodne nečakala.
„Akože ja neviem či mám na čele napísané že šikanujte ma alebo čo, ale už ma to začína fest vytáčať. Proste akurát som si pozrela video z tohto článku. Ja nechápem dopi*i, človek sa snaží ako keby – ospravedlňujem sa za nadávku – normálne slušne odpovedať svoje nejaké názory alebo proste emócie a ja som za to akože falošná?“ reagovala pobúrená ružička na sociálnej sieti.
Pokračovala: „Jednak mi to príde úplne hlúpe sa nejako obhajovať, že kde chcem žiť, alebo kde mi príde proste logickejšie žiť, alebo aký životný štýl by som chcela viesť. Myslím si, že všetko, čo som tam povedala dáva totálne hlavu a pätu a je to úplne normálne sa zamýšľať aj takto, že keď si vyberáš niekoho na vzťah, máš nejaké veci, ktoré sú pre teba dôležité.“
V ukážke si z nej totiž Nelly robila srandu, že si nevie predstaviť žiť v Žiari nad Hronom ani v Prahe, kde bývajú pokušitelia ženísi, ale že z nejakého dôvodu jej vyhovuje Dubaj. Michaela v ukážke následne hovorila o tom, že by to bolo o kompromise medzi ňou a mužom, na čo Laura jednoducho reagovala: „Je trápna.“
Michaela tak reagovala práve na tieto ružičky, ktoré sa k nej vyjadrovali na kameru, a v príbehoch vysvetlila, že mala potrebu vyjadriť sa k tomu, keďže hoci je to už vraj za ňou, hnevá ju to a nie je jej príjemné počúvať tieto veci.
„Každý normálny človek si spraví názor na to, komu tu šibe. Uvidíte to potom aj v nasledovných epizódach,“ dodala Michaela a povedala, že hoci nemôže prezradiť viac, bude to z týchto epizód očividné aj bez toho, aby musela niečo hovoriť.
Na záver poslala svojim fanúšikom jasný odkaz: „Nenechajte sa šikanovať. Mohla som tam byť taká, že budem držať hubu a krok, ale ja som sa im fakt snažila postaviť, pretože som to šikanovanie zažila aj na škole a mne sa to nepáči, keď to tým ľuďom prechádza.“ Dodala tiež informáciu, že sa postavila aj za Mariku spolu s ostatnými dievčatami, hoci sa to na obrazovky nedostalo, keďže je osoba, ktorá nebude ticho, ak sa deje niečo nespravodlivé.
