Uniklo, čo žiadal Putin výmenou za zastavenie bojov na juhu Ukrajiny: Toto povedal Trumpovi

Ruský prezident Vladimir Putin povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z východnej Doneckej oblasti. Informoval o tom v sobotu denník Financial Times (FT), ktorý sa odvolal na štyri nemenované zdroje oboznámené s piatkovým rokovaním Trumpa a Putina na Aljaške, píše TASR podľa správy stanice Sky News.
Výmenou za kontrolu nad Doneckou oblasťou by Putin podľa zdrojov zmrazil frontovú líniu v čiastočne ovládanej Chersonskej a Záporožskej oblasti a nepodnikol nové útoky s cieľom získať ďalšie územia, ak by boli splnené jeho základné požiadavky. Túto podmienku šéf Kremľa stanovil počas schôdzky s Trumpom, ktorý ju následne po telefóne tlmočil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a európskym lídrom.
Zdroje oboznámené s postojom Zelenského však podľa denníka FT uviedli, že ukrajinský líder by s odovzdaním Doneckej oblasti nesúhlasil, ale o území by bol ochotný diskutovať s Trumpom vo Washingtone, kde sa s ním v pondelok stretne.
S rokovaniami sú spokojní
Trump aj Putin označili spoločné rokovania na Aljaške, ktoré trvali približne dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
