Unikla Putinova tajná mapa: Takéto by mohli byť skutočné plány Ruska s Ukrajinou. Zelenskému sa to nebude páčiť

Na konci augusta zverejnilo ruské ministerstvo obrany video, na ktorom bolo počas vystúpenia náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova vidieť mapu s náznakmi, zrejme, územných cieľov Moskvy.
Podľa nej by sa Putinove plány mohli rozšíriť aj na Odesu a Charkov, hoci tieto oblasti doteraz neboli súčasťou požiadaviek. Dosiaľ Moskva otvorene žiadala plnú kontrolu nad Doneckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblasťou. Realita je však taká, že v Charkovskej oblasti má Rusko pod kontrolou približne 4 % územia a Odesa zostáva úplne pod správou Kyjeva, píše The Kyiv Independent.
Prístup k Čiernemu moru
Ovládnutie oboch regiónov by Rusku prinieslo prístup k celému čiernomorskému pobrežiu, ku kľúčovým dopravným uzlom aj k priemyselným centrám, čo je dlhodobý strategický cieľ Kremľa. Ruský prezident Vladimir Putin opakovane podmieňoval mierové rokovania tým, že Ukrajina sa vzdá členstva v NATO a odovzdá viaceré veľké mestá.
A map on the wall of the chief of the Russian General Staff Gerasimov — likely representing Russian military objectives in Ukraine (which encompass half the country, including Kharkiv and Odesa.) pic.twitter.com/bON2giaKwU
— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 1, 2025
Tieto požiadavky zazneli aj počas júlovej schôdzky v Istanbule. V tom čase sa diskutovalo aj o návrhoch na územné výmeny, ktoré mal naznačiť americký prezident Donald Trump. Podľa zdrojov išlo o to, že Ukrajina sa stiahne z častí Doneckej a Luhanskej oblasti výmenou za čiastočný ruský ústup zo Sumskej a Charkovskej oblasti.
Prezident Volodymyr Zelenskyj tieto plány 9. augusta kategoricky odmietol. Hoci ruské ambície môžu byť veľkolepé, ich naplnenie je otázne. Od novembra 2022 sa ruským silám podarilo obsadiť len približne 5 842 km² ukrajinského územia.
