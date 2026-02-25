Úmrtia detí vystrašili Európu: Toxín v dojčenskom mlieku spustil poplach, úrady sprísňujú dovoz z Číny

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Toxín cereulid vyvolal sťahovanie v 60 krajinách.

EÚ sprísnila kontroly kvality a bezpečnosti jednej zo zložiek dojčenského mlieka pochádzajúcej z Číny. Ide o ​​cereulid, ktorý bol označený za možný zdroj kontaminácie produktov určených pre malé deti. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.

Toxín ​​cereulid, ktorý môže spôsobiť nevoľnosť a hnačku, bol prvýkrát detegovaný v decembri 2025 v šaržiach dojčenskej výživy obsahujúcej olej z kyseliny arachidónovej. V reakcii na to desiatky krajín stiahli z trhu výrobky s obsahom tejto látky. Európska komisia vo svojom vestníku zdôraznila nutnosť „zabezpečiť zvýšenú úroveň úradných kontrol a osobitné podmienky v súvislosti s dovozom oleja z kyseliny arachidónovej z Číny“.

Francúzsko preveruje úmrtia detí

Pre podozrenie z konzumácie kontaminovaného mlieka začali francúzske úrady vyšetrovať úmrtia dvoch detí, ku ktorým došlo v decembri 2025 a v januári. K dnešnému dňu sa však priamy vzťah medzi úmrtím detí a konzumovaným dojčenským mliekom nepotvrdil.

Stiahnutie dojčenskej výživy z trhu v asi 60 krajinách vyvolalo nové otázky týkajúce sa problémov s bezpečnosťou potravín v globálnom dodávateľskom reťazci, konštatovala pred časom AFP. Pre cereulid v dojčenskej výžive nie je nateraz globálne stanovený žiadny bezpečnostný limit.

Ilustračná foto: Pexels

Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva však nedávno informovalo, že nový limit bude 0,014 mikrogramu cereulidu na kilogram telesnej hmotnosti dieťaťa – oproti súčasným 0,03 mikrogramu. Ide o druhé zníženie tohto limitu vo Francúzsku za menej než dva týždne.

Sťahovanie výrobkov pokračuje

Stiahnutie potenciálne kontaminovanej dojčenskej výživy vo Francúzsku a ďalších štátoch viedlo aj k skúmaniu čínskej firmy Cabio Biotech – dodávateľa zložky používanej v dojčenskej výžive, o ktorej existuje podozrenie, že je kontaminovaná. Spoločnosť Cabio Biotech so sídlom v stredočínskom meste Wu-chan je jedným z najväčších svetových výrobcov kyseliny arachidónovej (ARA) používanej predovšetkým v dojčenskej výžive a potravinárskych výrobkoch.

Dojčenskú výživu z trhu vo Francúzsku a desiatkach ďalších krajín od decembra 2025 postupne sťahuje niekoľko výrobcov vrátane európskych gigantov ako Nestlé, Danone a Lactalis. Keďže toxín cereulid sa vyskytuje zriedkavo a ťažko sa dá zistiť, niektoré stiahnutia z trhu boli vykonané preventívne. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2019 ochorie v Európe v dôsledku konzumácie kontaminovaných potravín každý rok asi 23 miliónov ľudí a odhadom 4700 ľudí zomrie.

