Ukrajinského športovca vylúčili z olympiády: Dôvodom je jeho helma. Odmietol rešpektovať zákaz

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Podporu skeletonistovi vyjadril aj prezident Zelenskyj.

Ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskevyča vylúčili z účasti na ZOH 2026 po spore o jeho prilbu. Informoval o tom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Heraskevyč odmietol rešpektovať zákaz používať prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom.

Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa ho ešte krátko pred štvrtkovým štartom snažila osobne presvedčiť, aby súťažil s inou prilbou. Počas súkromného rozhovoru však Ukrajinec nezmenil svoj názor a na olympiáde sa tak nepredstaví. Podľa DPA mu odobrali akreditáciu. Heraskevyč sa následne postavil pred novinárov. „Nedokážem to vyjadriť slovami. Cítim prázdnotu,“ citovala agentúra AP jedného z vlajkonosičov Ukrajiny na otváracom ceremoniáli.

Odmietol kompromis

Ukrajinec odmietol podľa MOV kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na prilbe. „Aj napriek niekoľkým rozhovorom a osobným stretnutiam, vrátane toho dnešného, odmietol pán Heraskevyč pristúpiť k akémukoľvek kompromisu. MOV chcel, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Snažili sme sa nájsť spôsob, akým by si mohol pripomenúť svojich krajanov, ktorí padli počas ruskej invázie na Ukrajinu. Nejde o to, aký odkaz chcel odovzdať, ale ako sa o to pokúsil,“ uviedol MOV v oficiálnom stanovisku.

Foto: SITA/AP

Podľa oficiálneho stanoviska porušil olympijskú chartu a nariadenie, týkajúce sa politických posolstiev športovcov. Gestá politickej povahy počas súťaží sú na OH a ZOH zakázané od roku 2021 podľa článku 50 Olympijskej charty, hoci športovci môžu vyjadrovať svoje názory na tlačových konferenciách a na sociálnych sieťach. Heraskevyč si prilbu napriek tomu nasadil počas utorkových i stredajších tréningových jázd, keďže podľa jeho názoru neporušuje žiadne pravidlá MOV.

„Rozhodnutie nasledovalo po jeho odmietnutí dodržiavať pokyny MOV o vyjadrovaní sa športovcov. Prijala ho jury Medzinárodnej federácie bobov a skeletonu (IBSF) na základe toho, že prilba, ktorú mal v úmysle nosiť, nebola v súlade s pravidlami,“ citovala DPA zo stanoviska MOV.

Podporu skeletonistovi vyjadril aj prezident Zelenskyj, podľa ktorého pravda o vojne nie je politickou demonštráciou. Športovec na situáciu upozorňoval už v Pekingu 2022 známym nápisom „No War in Ukraine“.

