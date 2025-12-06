Ukrajinská armáda zaútočila na ruskú ropnú rafinériu: Patrí medzi najväčšie v krajine, ročne spracuje 17 miliónov ton ropy

Ilustračná foto: Imagery from LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA Headquarters., Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
SITA
Vojna na Ukrajine
Rafinéria vyrába benzín, letecké palivo, naftu a ďalšie produkty a podieľa sa na zásobovaní ruských ozbrojených síl.

Ukrajinská armáda v noci na sobotu zaútočila na ropnú rafinériu v ruskom meste Riazaň. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.

„V noci na 6. decembra jednotky ukrajinských obranných síl zacielili na infraštruktúru v rafinérii v Riazani v ruskej Riazanskej oblasti s cieľom znížiť kapacity ruských ozbrojených síl,“ vyjadril sa generálny štáb.

Dodal, že rafinéria kapacitou spracovania 17,1 milióna ton ropy ročne patrí medzi najväčšie v Rusku. Vyrába benzín, letecké palivo, naftu a ďalšie produkty a podieľa sa na zásobovaní ruských ozbrojených síl. Ruské sociálne médiá v noci na sobotu informovali, že ropná rafinéria v Riazani bola terčom útokov dronov. Ruský telegramový kanál Astra uviedol, že od začiatku roka ide o najmenej deviaty útok na túto ropnú rafinériu.

