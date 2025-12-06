Ukrajinská armáda zaútočila na ruskú ropnú rafinériu: Patrí medzi najväčšie v krajine, ročne spracuje 17 miliónov ton ropy

Ukrajinská armáda v noci na sobotu zaútočila na ropnú rafinériu v ruskom meste Riazaň. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
„V noci na 6. decembra jednotky ukrajinských obranných síl zacielili na infraštruktúru v rafinérii v Riazani v ruskej Riazanskej oblasti s cieľom znížiť kapacity ruských ozbrojených síl,“ vyjadril sa generálny štáb.
Dodal, že rafinéria kapacitou spracovania 17,1 milióna ton ropy ročne patrí medzi najväčšie v Rusku. Vyrába benzín, letecké palivo, naftu a ďalšie produkty a podieľa sa na zásobovaní ruských ozbrojených síl. Ruské sociálne médiá v noci na sobotu informovali, že ropná rafinéria v Riazani bola terčom útokov dronov. Ruský telegramový kanál Astra uviedol, že od začiatku roka ide o najmenej deviaty útok na túto ropnú rafinériu.
