Ukrajinská armáda zaútočila na ruskú ropnú rafinériu a na závod na spracovanie plynu: Nastali rozsiahle požiare

Petra Sušaninová
SITA
Vojna na Ukrajine
Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív.

Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.

Na území ropnej rafinérie boli zaznamenané požiare. Prvé správy naznačujú, že boli zasiahnuté primárne rafinačné jednotky, konštatoval generálny štáb. Rozsiahly požiar podľa Kyjeva nastal aj v Orenburskom závode na spracovanie plynu.

1.
Rusi údajne opúšťajú bojové pozície. Počas posledných mesiacov malo dezertovať okolo 25-tisíc vojakov
2.
Trump v tom má po stretnutí so Zelenským jasno: Je čas zastaviť zabíjanie, nech sa obaja vyhlásia za víťazov
3.
Zelenskyj v Bielom dome žiada Tomahawky: Vyhlásil, že Ukrajina ich potrebuje
Zobraziť všetky články (1348)

Prvé správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z jednotiek na spracovanie a čistenie plynu. Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti. Z miesta hlásili výbuchy a požiar.

Rusi údajne opúšťajú bojové pozície. Počas posledných mesiacov malo dezertovať okolo 25-tisíc vojakov

